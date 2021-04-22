10% держслужбовців скоротять, а зарплату решти порахують по-новому: що відомо ще

Останні чотири роки в Україні зберігаються 39 тисяч вакансій на державній службі

2021 року в Україні буде запроваджено пілотний проєкт у системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

Першими в проєкті візьмуть участь секретаріат Кабміну, Мінфін, Мінцифра та Національне агентство з питань держслужби (НАДС). Надалі його розширять на всі відомства.

На нараді з міністром Кабміну Олегом Немчіновим, заступником голови Мінфіну Романом Єрмоличевим і головою НАДС Наталією Алюшиною порушили питання перегляду граничної чисельності держслужбовців, яке передбачає скорочення надлишкових посад.

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За словами глави уряду, останні чотири роки держоргани утримують близько 39 тисяч вакансій (17,7% від загальної кількості держслужбовців). Це призводить до збільшення виплат надбавок за часто суб'єктивним та неефективним принципом. Вже у другому півріччі цього року гранична чисельність держслужбовців має зменшитись на 10%.

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Нагадаємо, 2021 року мають підвищити посадові оклади всіх категорій державних службовців. Суми підвищення сильно розрізняються залежно від структури, в якій працює той чи інший чиновник.

Також писалося, що Конституційний суд скасував обмеження на максимальний розмір зарплати для посадових осіб.

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