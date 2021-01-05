"Україна" – канал №1 у 2020 році

ТРК "Україна" в 2020 році став найпопулярнішим каналом серед українців. Телеканал отримав першість за основними аудиторіями: 18+ та 4+ як в містах з населенням понад 50 тис. жителів, так і по всій Україні, а також по аудиторії 18-54.

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"Це був дуже непростий рік, який занурив у нову реальність не лише нас, а весь світ. Але ми вистояли. Ми швидко знаходили відповіді на виклики цієї нової реальності. З перших днів локдауну в ефірі і на діджитал-майданчиках канал реалізував велику інформаційну кампанію "Коронавірус: Варто знати" та кампанію на підтримку соціально відповідальної поведінки громадян "Україна вдома". Навіть в умовах, коли виробництво телевізійного продукту частково зупинилось, ми змогли запропонувати нашим глядачам близько сотні прем’єр. Ми зберегли нашу команду, всіх наших працівників. Ми продовжили знімати святкові шоу і дарувати хороший настрій. Так, ми не показали Євро-2020, але в новому році ми розраховуємо порадувати наших глядачів матчами Євро-2021. У 2020-му році канал придбав найпопулярніший у світі розважальний формат "Маска". І вже 16 січня наші глядачі побачать цю грандіозну прем’єру. Вона розпочне низку гучних прем’єр, які канал "Україна" готує у 2021 році", – зазначила директорка телеканалу "Україна" Вікторія Корогод.

Лідером в 2020 році канал "Україна" зробили професійні новини, гучні прем'єри улюблених серіалів і шоу, інформаційно-аналітичні програми і гостро соціальні проекти. Протягом року першість в своїх слотах по різним аудиторіям утримували праймові, денні і вечірні випуски новин "Сьогодні", проекти "Зірковий шлях", "Реальна містика", "Агенти справедливості", "Історія одного злочину, третій сезон мейковер-шоу "Місія: краса", "Головна тема", "Сьогодні. Підсумки з Олег Панютою", "Говорить Україна", "Контролер", "Гучна справа", більшість серіалів як в будні, так і у вихідні.

У 2020-му році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 13,21% рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн. глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+), частка проекту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 14,01% рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн. глядачів.

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Також за рік новини "Сьогодні" реалізували ряд ефірних і позаефірних спецпроектів, в праймових випусках перейшли на парне ведення, почали мовлення з нової інноваційної студії, в якій вперше в країні використовується повномасштабну розробку 360°, а на завершення року встановили національний рекорд – вперше на українському телебаченні прямий ефір випуску новин в одній студії провели 14 ведучих.

Протягом року новини "Сьогодні" були в епіцентрі головних подій в Україні і світі:

військовий кореспондент Олександр Махов став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, що евакуював наших громадян з охопленого епідемією Уханю;

ведучі Олена Кот та Ігор Пупков здійснили ризиковане відрядження на передову, де спілкувались з тими мешканцями зруйнованих селищ, які вже сьомий рік виживають фактично на лінії зіткнення;

до Дня Незалежності провели святкові спецефіри з відкритого майданчика біля монументу Матері-Батьківщини, реалізували масштабний проєкт "Україна на висоті", в рамках якого відзначили День Українця та День державного прапора України, провели нагородження премією "Герої. Сьогодні";

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24 серпня, в День Незалежності країни телеканал "Україна" став лідером телевізійного перегляду за широкою аудиторією. Під час святкового ефіру глядачі побачили масштабне шоу "З Днем народження, Україна!", спецвипуски новин "Сьогодні" та "Ранку з Україною", живий концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи" та святкову "Музичну платформу. Українська пісня. Львів 2020".

Святкове шоу "З Днем народження, Україно!", під час якого популярні українські зірки здійснили яскраву відео-подорож країною, зібрало біля екранів понад 4,3 млн українців, за аудиторією 18+ (50 тис.+) шоу отримало частку 15,22%, рейтинг 5,22% і стало лідером святкового прайм-тайму. До Дня захисника України канал приготував прем’єру фільму "Захар Беркут", аудиторія якого сягнула 4,2 млн. глядачів, а до Дня пам’яті жертв Голодоморів – прем’єру історичного трилера "Ціна правди", яку переглянули 2,5 млн. До нового року канал традиційно зняв масштабне музичне шоу "Новорічна ніч на каналі Україна", аудиторія якого становила 7,5 млн. глядачів.

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У 2020-му році канал реалізував низку важливих соціальних кампаній, збільшив частку соціально відповідального продукту в ефірі. Від початку березневого локдауну канал "Україна" запустив в ефірі та на діджитал-майданчиках соціальні кампанії #УкраїнаВдома та #Коронавірус: варто знати, які інформували громадян про коронавірус та надзвичайні умови, викликані пандемією, закликали бути відповідальними, виконувати рекомендації МОЗ, залишатися вдома, надавали моральну підтримку, об’єднали українців у ці непрості часи. До початку навчального року канал підготував промокампанію на підтримку вчителів "Найочікуваніша зустріч року", яку підтримали понад 6,5 млн українців.

Найвідоміше і найпопулярніше соціальне ток-шоу країни "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим відзначило 8 років в ефірі. Це – найбільш тривале соціальне ток-шоу на українському телебаченні. У 2020 році телевізійна аудиторія "Говорить Україна" становила 23,5 млн, а Ютуб-канал проєкту отримав 1 000 000 підписників і "Золоту кнопку".

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Протягом року в ефірі каналу "Україна" відбулись прем’єри першого вітчизняного серіалу про протидію домашньому насильству "Відважні" (Film.ua) та першого серіалу про українських рятувальників "Виклик" (IVORY films і "Теле Про"). Перший і другий сезони серіалу "Відважні" були лідерами свого слоту за всіма основними аудиторіями, історію про спецпідрозділ поліції, який бореться з домашнім насильством переглянули 11,7 млн українців.

Особливо важливо, що під час показу серіалу суттєво зросла кількість звернень на "гарячу лінію" ГО "Ла Страда-Україна" реальних жертв домашнього насильства, багато з яких вперше довідались про можливість звернутися по допомогу саме з серіалу "Відважні". Перший сезон серіалу "Виклик" подивились 11,2 млн, серіал також був лідером слоту за широкою аудиторією.

ращим праймовим серіалом року стала мелодрама "Жіночі секрети " (Film.ua), яка за аудиторією 18+ (50 тис.+) отримала частку – 23,28%, рейтинг – 8,51%; аудиторія – 9,4 млн.

У топ-5 кращих прем'єрних серіалів каналу "Україна" в 2020 році також увійшли:

детектив "Консультант" (Star Media, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 18,56%, рейтинг – 7,08%, аудиторія – 10,5 млн);

кримінальна мелодрама за турецьким форматом "На твоєму боці-2" ("ТРИ-Я-ДА продакшн", за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 18,34%, рейтинг – 5,82%, аудиторія – 9,9 млн);

мелодрама "Жіночий лікар-4" (Film.ua, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 18,69%, рейтинг – 6,91%, аудиторія – 16,4 млн) ;

детективна мелодрама "Зникаючі сліди" (IVORY films, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 17,94%, рейтинг – 6,46%, аудиторія – 10,4 млн).

Серед кращих прем'єр фільмів та міні-серіалів вихідного дня – мелодрами "Встигнути все виправити" ("Фільмстрім" і Vileton Films, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 24,48%, рейтинг – 9,56%), "Доньки" (IVORY films, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 22,12%, рейтинг – 8,17%), "Мій любий знайда" ("Київтелефільм", за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 21,84%, рейтинг 8,74), "Годинник із зозулею" (Film.ua, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 21,6%, рейтинг – 7,1%).

Загалом, канал показав кілька десятків прем'єр міні-серіалів, середня аудиторія яких становила 4-6 млн глядачів.

У 2020 році високі показники дивлення отримали також улюблені програми та серіали власного виробництва: найпопулярніший проект про життя зірок "Зірковий Шлях" (аудиторія за рік 18,8 млн), серіал "Агенти справедливості" (ТелеПро, аудиторія – 18,8 млн), "Історія одного злочину" (аудиторія 22,5 млн), "Реальна містика" (аудиторія 20,6 млн), політичне ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" (аудиторія за рік 17,7 млн), публіцистичний проєкт "Головна тема" з Оленою Кот (аудиторія за рік 16,5 млн), гостросоціальний проект "Контролер" з Ярославом Куцом (аудиторія 10,6 млн), програма розслідувань "Гучна справа" з Тимуром Аслановим (аудиторія 16,1 млн).

У грудні "Зірковий шлях" провів церемонію нагородження зірок українського шоу-бізнесу іменною премією і влаштував гучну зоряну вечірку року "Ніч химер".

Насиченим був рік для ранкового проекту каналу "Україна". З інформаційно-розважальною програмою "Ранок з Україною" у 2020 році прокидались 16,4 млн українців. Протягом року команда "Ранку з Україною" реалізувала низку спецпроектів, зокрема – "Ранок на підборах" до 8 Березня, "Ранок з Незалежною Україною" до Дня Незалежності, "Ранок з захисниками України" до 14 жовтня.

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