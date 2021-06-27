ПріватБанк усунув збій: зниклі гроші повернуть?

Напередодні багато клієнтів банку були здивовані після того, як у них стали зникати гроші з карток – у соцмережах запахло смаженим

ПриватБанк усунув несподіваний збій у своїй роботі, після якого у клієнтів почали зникати гроші з карток.

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Про це йдеться в заяві банку у Facebook.

"Повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій. Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялось таких ситуацій. Перепрошуємо за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння та підтримку всім", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі розгорівся скандал через ЛГБТ-картки ПриватБанку. З нагоди місяця прайду держбанк випустив спеціальні банківські картки, представлені в двох дизайнах: на першому варіанті написано "Рівність прав", на другому намальована людина, яка тримає плакат "Ми всі люди".

Тим часом комісія при переказі коштів через "Приват24" поступово підвищиться з 1 грн до 0,5% від суми (не менше 3 і не більше 200 гривень). Нововведення впроваджуються в різний час для користувачів з різних областей України. У банку запевняють, що це нормальна практика.