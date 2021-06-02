Порт Південний і "Метінвест" підписали контракт про перевалку 1,2 млн тонн вантажу – Кубраков

"Метінвест" буде забезпечувати повноцінне завантаження потужностей порту / Фото: Facebook

У вівторок, 1 червня, між ДП "Морський торговий порт "Південний" та компанією "Метінвест" було підписано контракт, у рамках якого гірничо-металургійна компанія зобов’язується перероблювати через державний вантажний порт щонайменше 1,2 млн тонн вантажів на місяць.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Метінвест" забезпечуватиме повноцінне завантаження потужностей порту перевалкою залізорудної сировини. Крім цього, домовленість зафіксувала зростання ставки перевалки на 33%: з 4 до 5,3 долара за тонну.

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"Великі контракти з найбільшими українськими та міжнародними компаніями – те, що дозволяє державним портам стрімко розвиватись. Ми очікуємо, що подібних угод ставатиме більше, адже для держави – це збільшення надходжень до бюджету, а для приватних компаній – зростання якості сервісу", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомлялося раніше, через те, що державний порт "Південний" зупинив перевалку руди, цілий ряд компаній понесуть серйозні збитки. Зокрема, "Укрзалізниця" втратить до 3 млн тонн вантажів.