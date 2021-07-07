Наглядова рада "Нафтогазу" відмовилася відсторонити Вітренка з посади

Юрій Вітренко/Фото: vitrenkolibrary.com

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" на своєму позачерговому засіданні відмовилася відсторонити главу правління компанії Юрія Вітренка з посади на вимогу Національного агентства по запобіганню корупції.

Про це повідомила в Facebook член наглядової ради Наталія Бойко

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За її словами, наглядова рада визнала постанову Окружного адміністративного суду Києва від 5 липня, якою було призупинено дію припису НАЗК наглядовій раді "Нафтогазу" про припинення контракту з Вітренком.

"З огляду на це ми висловлюємо свою глибоку стурбованість триваючою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, що має визначальний вплив на можливість виконання нами спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року", – написала Бойко.

Нагадаємо, 15 червня НАЗК зажадало скасувати розпорядження Кабміну, згідно з яким Юрій Вітренко був призначений главою "Нафтогазу" замість Андрія Коболєва. За даними НАЗК, закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення особи з публічної служби він протягом року не може брати участь у керівництві організаціями, на які міг впливати під час роботи на державу. Зазначимо, що перед призначенням у "Нафтогаз" Вітренко обіймав посаду в.о. міністра енергетики.

Голова наглядової ради "Нафтогаз" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка через припис НАЗК. У той же час Кабмін оскаржив його в ОАСК – 18 червня було призупинено дію припису. 1 липня НАЗК направило припис голові наглядової ради з вимогою розірвати контракт із Вітренком, але і тут суд призупинив його дію 5 липня.