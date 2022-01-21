Дзвінки колекторів і майже 300% річних! Вся правда про мікрокредитні організації

Популярність мікрокредитних організацій з кожним роком зростає, як і кількість люде у "борговій ямі"

Мікрокредитні організації з кожним роком все більше набирають популярності / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Мікрофінансових організацій на ринку чимало, мікрокредити пропонують на кожному кроці, їх реклами на зупинках, у відділеннях фінансових установ, в інтернеті тощо. Попри таку популярність саме через них явище "боргової ями" посилюється: людина не встигає віддати один кредит, як бере інший, щоб погасити попередній.

"Сьогодні" спробував розібратися, що представляють собою мікрофінансові установи, та збрав реальні історії людей, що втрапили на гачок своєї фінансової неграмотності.

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Що таке мікрокредит

Мікрокредит від мікрофінансової організації – це позика на місяць, розмір якої зазвичай не перевищує одну мінімальну заробітну плату.

В Україні це поняття зʼявилося у 2011 році, а вже сьогодні на території нашої держави діють більше 100 мікрокредитних установ. Видають вони кредити від 100, 500 чи 1000 грн, в кожного свої правила. Деякі пропонують навіть кредит безвідсотковий, тим самим заманюючи привабливою пропозицією, яке потім виявляється фікцією.

Проблеми та переваги

Розпочнемо з хорошого — переваг організаці. Серед них можна виділити:

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кредит дають усім, не просять навіть довідку про доходи;

не вимагають застави третьої особи;

мінімум бюрократії: необхідний лише паспорт та ідентифікаційний код;

можливість оформити онлайн, а це значна економія часу.

Проте серед недоліків можна визначити високі кредитні ставки, які сягають інколи більше 900% річних. Не забуваймо і про штрафи, які доводиться платити, якщо вчасно не встиг погасити займ. Для багатьох недолік такий, що перекриває всі переваги. Адже втрапити у "боргову яму" дуже просто.

Приклади з життя

Ми вирішили на прикладі однієї кредитної організації перевірити, чи дійсно такі високі відсотки, та наскільки часто люди стають жертвами чи то своєї неуважності, чи то обману з боку організацій.

За даними Мінфіну, ця організація займає першість за популярністю, а промоніторивши Work.ua можна зробити висновок, що вона або стрімко розвивається, або у ній ніхто надовго не затримується. Адже вакансій на роботу дійсно чимало.

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Відкриваємо їхні умови кредитування і в інформації про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) бачимо:

Процентна ставка, відсоток річних:

/ Фото: скріншот

Ставки дійсно немаленькі, проте ніхто інформації, чи тих самих відсотків не приховує. Все зазначено в договорі, людині, що бере кредит варто лише перечитати його, уточнити у консультанта певні незрозумілі моменти.

Проте бувають такі організації в Україні, що нараховують відсотків більше, ніж зазначано в договорі. Про це українці зазвичай пишуть на різноманітних сайтах у відгуках про фінустанови. З деякими відгуками ознайомимося зараз ми.

Зазначимо, що найбільше людей пише про погрози, дзвінки їм та їх родичам, а також скаржаться, що ніхто про відсотки не попереджує і сума згодом, яку їм потрібно віддати, виходить немаленька.

Проте можна знайти і хороші відгуки:

Тож сказати однозначно, що такі фінансові організації — це суцільне пекло, потрапивши до якого вас точно позбавлять всіх радощів життя, будуть телефонувати з погрозами вам та вашим близьким чи навіть сусідам, змусять вас набратися кредитів і втрапити в "боргову яму", не можна. Подібні випадки бувають не лише з мікрокредитними організаціями, скільки як державні, так і приватні банки потрапляли у гучні скандали.

Суть одна: якщо ви знаєте на що йдете, розумієте свої обовʼязки, перечитали уважно договір, взяли кредит, а потім успішно його повернули без протермінування, то і проблем ви не зазнаєте.

Звісно, існують випадки, коли ви зовсім не причетні до цього. Приміром, шахраям дісталися ваші особисті дані і на вас оформили кредит в тій чи іншій організації. Таких ситуацій в Україні було чимало. У звʼязку з цим держава намагається всілякими способами протидіяти цьому. Як приклад можна навести нову функцію у "Дії", де в разі перевірки вашої кредитної історії чи оформлення кредиту на ваше імʼя, вам приходитимуть сповіщення.

Що робити, якщо ви постраждали від такої установи

Якщо ви постраждали від фінансової установи, що видає мікрокредити, і вважаєте, що це грубе порушення з її боку, то відразу слід звертатися до Нацбанку України, подавши скаргу щодо порушення договору МФО.

Це можна зробити як за допомогою електронної пошти [email protected], так і за номером гарячої лінії 0 800 505 240.

Натомість скарга про неналежну поведінку колекторів має розглядатися прокуратурою.

Як не втрапити в халепу

Для того, аби подібних випадків не сталося:

уважно перевіряйте установу, в якій берете позику;

установу, в якій берете позику; користуйтеся компаніями з хорошою репутацією та рейтингом, а головне — перевіреними ;

та рейтингом, а головне — ; не допускайте прострочення платежів за кредитним договором;

платежів за кредитним договором; при укладенні договору звертайте на тип кредиту, мету отримання, загальний розмір наданого кредиту, чи зазначається щось про послуги третіх осіб;

обовʼязково дивіться на процентну ставку кредиту та умови її нарахування;

варто також звернути увагу на порядок повернення кредиту і на інформації щодо наслідків в разі прострочення платежу.

Нові правила для колекторів

Нацбанк встановив для колекторів нові правила. Віднині вони не мають права тероризувати родичів та знайомих боржників, телефонувати у будь-який час з анонімних номерів та погрожувати.

Не можна буде приходити на роботу та до дому до тих, хто винен гроші, і телефонувати в поза робочий час. На будь-яке з цих порушень боржник може скаржитися відразу до Нацбанку.

Максимальний штраф, покладений на порушників, — 102 тис грн. На четвертий – це вже або виключення з реєстру, або призупинення всіх ліцензій, що це колектор.

Нагадаємо, з 14 жовтня колектори зобовʼязані бути зареєстровані у Нацбанку. Звертатися з питань стягнення боргу до позичальника може тільки кредитор або колекторська компанія, яка включена до спеціального реєстру НБУ.

Раніше ми також писали, що з січня 2019 по вересень 2021 року попит на кредити в інтернеті зріс на 24%. Найпопулярнішими сервісами є мікрокредитні організації.