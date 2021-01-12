Зимовий локдаун вдарив по рестораторам: кому гірше за всіх

Деякі заклади зуміли наростити обороти, але таких дуже мало

Введений в Україні локдаун, який триватиме до 24 січня, знову обвалив обороти закладів громадського харчування. При цьому найгірша ситуація – у ресторанів і барів. Їхні обороти просіли на 58% і 51% відповідно у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Про це свідчать дані компанії по автоматизації кафе і ресторанів Poster.

Кафе та кальянні втратили 40% і 39% виручки відповідно. Пекарні – 37%, піцерії – 23%, фастфуд – 14%, кондитерські – 16%, а кав'ярні – 12% від торішніх продажів.

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Заклади, які і в минулому році орієнтувалися тільки на доставку, в зимовий локдаун виросли на 5%. А бізнес доставки суші показав зростання аж на 25%.

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"Якщо згадати весняний локдаун, тоді обороти знизилися відразу ж у всіх без винятку типів бізнесу, включаючи доставку... Єдине, що краще зараз – немає паніки і повсюдних закриттів. Але, в цілому, цифри лише доводять, що доставка і робота на винос не дозволяють більшості рестораторів заробляти, і "зимовий" локдаун ще більше погіршує ситуацію в галузі ", – пояснив ці дані Родіон Єрошек, співзасновник і CEO Poster.

Нагадаємо, як виявилося, локдаун діє не для всіх. Наприклад, речовий ринок на столичній Окружній працює підпільно. Детальніше читайте в матеріалі "Сьогодні".

А про заборони локдауну дізнавайтеся в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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