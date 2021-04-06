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Зеленський зажадав прискорити виплату карантинних 8000 грн: Малий бізнес – це наші люди

6 квітня, 14:31

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Наступного тижня Кабмін обіцяє почати реєстрацію в додатку "Дія"

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій йшла мова про необхідність якнайшвидшого надання фінансової допомоги бізнесу, який постраждав у локдаун.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

"Малий і середній бізнес – це важлива складова української економіки, і насамперед – це наші люди. Сьогодні, під час глобальної пандемії, їм більш немає на кого покластися, як на державу. І ми – держава – повинні допомагати та відстоювати наших людей у цей важкий час", – наголосив президент.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що профільні відомства – Міністерство розвитку економіки, Мінцифри та Мінсоцполітики – активно розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах "червоної зони".

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"Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в додатку "Дія" на виплату 8 тисяч гривень", – зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, 31 березня Шмигаль заявив, що Мінекономіки та інші відомства протягом тижня мали розробити всі документи, що необхідні для виплати карантинних 8000 гривень бізнесу та працівникам у "червоних зонах" карантину. Відповідно, заявки на отримання компенсацій українці зможуть подавати вже на початку квітня.

Ми вже пояснювали, як подати заяву на отримання карантинних 8000 "через Дію".

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Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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компенсації виплати Володимир Зеленський малий бізнес Дія Денис Шмигаль локдаун

Джерело: Сьогодні

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