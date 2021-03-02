Заробітчанам роздадуть кредити на бізнес в Україні: що пропонують

Українцям обіцяють до 150 тис. гривень за повернення на Батьківщину

Українців, які зараз заробляють на хліб за кордоном мотивують відкривати бізнес на Батьківщині. Можливість зайнятися справою своєї мрії повинна повернути частину заробітчан додому, вважають в уряді.

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Тому Кабмін запропонував запустити програму безвідсоткових кредитів до 150 тис. гривень на відкриття своєї справи. На це влада готується виділити понад 100 млн гривень, повідомляють новини "Сьогодні". Щоправда, такий законопроєкт ще має схвалити Верховна Рада.

Кредити планують видавати на відкриття малого бізнесу – наприклад, кав'ярні, невеликого хостела або теплиці для мікрозелені й овочів.

Головна умова: майбутній підприємець повинен вкласти у справу стільки ж власних грошей, скільки і держава. Інші важливі моменти:

Гроші не доведеться повертати при наявності страхового стажу понад 10 років.

Якщо в одержувача немає 10 років страхового стажу, грант все одно дадуть, але пізніше його доведеться повернути в повному обсязі.

Але в Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування вже побоюються, що програма може не зацікавити заробітчан. За їхніми словами, мігранти більше хочуть займатися бізнесом, наприклад, в Польщі. І це підтверджує статистика: приблизно 11 тисяч українців відкрили в Польщі власну справу за два останні роки.

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А ще більшість українців їдуть за кордон не для того, щоб заробити на мікробізнес, а щоби прогодувати сім'ю, кажуть експерти.

У той же час, тільки за офіційними даними НБУ, за 2019 рік заробітчани переказали в Україну 20 млрд доларів. Тобто фінансовий потенціал теж є. Головне – правильно ним розпорядитися.

Сюжет: Олексій Продайвода, Павлина Василенко, Оксана Лабойко та Олексій Шелковий Відео: Сьогодні

Приклад вдалого вкладення коштів – сім'я з Львівської області. На зароблені в Італії гроші вони вже здійснили мрію в Україні, навіть без державних кредитів. В Італії вони жили у свекрухи, тому вдавалося економити на житло. У підсумку накопичили понад 500 тис. гривень.

"У нас ідеї залишитись там. Ми завжди хотіли повернутись в Україну, заробили стартовий капітал. Приїхали сюди, купили хатину в селі, почали будівництво ферми", – розповідає пані Іванка.

На старті фермерського бізнесу у родини були тільки стійла, шість корів і обладнання, яке давала в оренду місцева аграрна асоціація. Свій головний продукт – сир – спочатку готували в домашніх умовах. Власна сироварня з'явилася через два роки, коли справи пішли вгору.

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Щомісяця їхні корови дають 100 тонн молока. Це майже тонна готового сиру, і понад 2 тис. доларів заробітку – більше, ніж вони з чоловіком отримували в Італії.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розповідали, як українці скуповують квартири в Польщі. Цікаво, що наші мігранти, на відміну від інших іноземців в Польщі, не інвестують в житло, а купують його для себе.

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