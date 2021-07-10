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Закон про олігархів: що може непокоїти іноземних інвесторів

10 липня 2021 15:05

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Експерти вважають, що ручне управління та ручне оголошення "олігархами" занепокоїть закордонний бізнес

/ Фото: СНБО

Інвестиційну привабливість України може погіршити заява секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що бізнесмени мають відмовлятись від активів, щоб не потрапити до реєстру "олігархів". Таку думку висловлюють експерти, передає DW.

Серед непривабливих для інвесторів моментів вказують:

  • "Ручне призначення олігархом"
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"РНБО, яку очолює президент, оголошуватиме олігархом певного бізнесмена. Це ж дискреційна процедура. Тобто, фактично президент на власний розсуд може будь-кого оголосити олігархом та позбавити активів, кого карати чи милувати", – вказує старший економіст Центру соціально економічних досліджень CASE Україна Володимир Дубровський.

  • Брак захищеності права власності

"В Україну інвестори не хочуть заходити через недіючу судову систему та рейдерство. Треба було починати з цієї реформи і зосередитися на цьому, а не боротьбу з олігархами, якої насправді і не буде", – наголошує аналітик фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина.

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  • Ймовірність примусового стягнення активів

"Олігархів не вдасться позбавити більшості їхніх активів, оскільки здебільшого такий бізнес зареєстрований у міжнародних юрисдикціях. Повернення державі окремих ліцензій значить лише про те, що ресурс цього активу вже вичерпаний і цей бізнес вже непривабливий для олігарха", – відзначає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав РНБО своєю зброєю, пояснюючи, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою цього органу.

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