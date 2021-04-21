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За день заявки на карантинні 8000 гривень залишили 206 тисяч українців

21 квітня, 13:31

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Реєстрація на отримання компенсацій почалася з 20 квітня. Система автоматично визначає тих, хто має право на виплату

Заявки на отримання 8000 гривень карантинної допомоги через додаток "Дія" подали вже 206 тисяч українців. Такі дані станом на ранок 21 квітня озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він також нагадав, що ФОПи і наймані працівники в тих регіонах, які були в "червоній зоні", але вже вийшли з неї, все одно зможуть отримати державну допомогу.

"Тобто бізнес в Івано-Франківській або Закарпатській області також може залишити заявки для отримання виплат", – сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр підкреслив, що система додатку "Дія" автоматично визначає, чи має людина право на отримання 8000 гривень компенсації.

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Нагадаємо, з 20 квітня українці в червоних зонах можуть подавати заявки на отримання карантинних 8000 гривень. Головні умови:

  1. Одержувач повинен перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
  2. Місцем реєстрації одержувача повинен бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.
  3. Отримати допомогу можна тільки один раз протягом 2021 року.
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Також дивіться список КВЕДів, за якими можна отримати 8000 гривень копенсації.

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бізнес компенсації виплати заявка ФОП Дія Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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