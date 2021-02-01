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Xiaomi судиться із США через санкції

1 лютого, 15:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Китайська компанія вважає обмеження неконституційними

Китайська технологічна компанія Xiaomi подала в суд на США. Причиною стало внесення Xiaomi в "чорний список"компаній, інвестиції в які тепер заборонені для громадян США. Корпорація подала позов проти міністерств фінансів і оборони США до окружного суду Колумбії.

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Про це пише CNBC.

У США заявляють, що до "чорного списку" вносять підприємства, які мають зв'язки з китайськими військовими. У Xiaomi, однак, запевняють, що такі звинувачення є "неконституційними, оскільки це позбавляє Xiaomi свободи та прав власності без належної законної процедури".

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Отже, санкції, як вважають у китайській компанії, порушують П'яту поправку до Конституції США.

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У Xiaomi також заявили, що ані китайський уряд, ані будь-який військовий орган не має можливості "здійснювати контроль над керуванням або справами компанії".

Нагадаємо, раніше США внесли в "чорний список" ще чотири китайські компанії. В нього потрапили China Construction Technology Co Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) і Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

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Китай США суд санкції Xiaomi
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