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"Коробку собаками цькували?" Клієнта обурила доставлена "Новою поштою" посилка (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 19:00
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Клієнту "Нової пошти" доставили вантаж із 10 упаковками прального порошку, які повністю розмокли через порвану упаковку
Клієнт поскаржився на доставку "Нової пошти"
Клієнт поскаржився на доставку "Нової пошти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти" поскаржився на жахливий стан посилки, що його доставили.

Про це чоловік написав на своїй сторінці у Facebook і додав, що у посилці розмокли усі 10 упаковок прального порошку.

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"Прокоментуйте будь ласка стан вантажу що прибув до замовника? Ви коробку собаками цькували? 10 упаковок прального порошку розмокли просто", – пише клієнт.

"Нова пошта" відреагувала і написала, що дуже шкодує про те, що сталося, і визнає свою провину.

Співробітники погодились виплатити чоловікові компенсацію та запропонували заповнити необхідний для цього бланк претензії.

Однак клієнт відреагував досить різко і відмовився від компенсації, оскільки вважає, що "Нова пошта" "хоче відгородитися бюрократичною тяганиною від клієнтів".

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"Усі ці відписки про компенсацію – це просто бюрократична маячня. Ну а я поки що буду організовувати піар. Ви ще там на міжнародні перевезення замахнулися? Мої партнери з Німеччини, Польщі та Молдови вже відмовилися приймати ваші вантажі", – написав чоловік.

Тоді співробітники "Нової пошти" запропонували ще один варіант компенсації – два промокоди на безкоштовну доставку посилки.

Тарифи "Нової пошти"

З 1 січня "Нова пошта" змінює тарифи на свої послуги та знижує деякі з них, наприклад:

  • для посилок до двох кг ціна знижується із 45 до 40 грн;
  • відправлення до 30 кг коштуватимуть 80 грн замість 100;

Також додається функція доставки документів у межах України та коштуватиме ця послуга 45 грн разом з конвертом.

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"Сьогодні" також розповідали, чи можуть "Нова пошта" та "Укрпошта" відмовити вам у відправленні посилки через коробку і як зміняться ціни на доставку "Укрпоштою".

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