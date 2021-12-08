"Коробку собаками цькували?" Клієнта обурила доставлена "Новою поштою" посилка (фото)

Клієнту "Нової пошти" доставили вантаж із 10 упаковками прального порошку, які повністю розмокли через порвану упаковку

Клієнт поскаржився на доставку "Нової пошти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти" поскаржився на жахливий стан посилки, що його доставили.

Про це чоловік написав на своїй сторінці у Facebook і додав, що у посилці розмокли усі 10 упаковок прального порошку.

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"Прокоментуйте будь ласка стан вантажу що прибув до замовника? Ви коробку собаками цькували? 10 упаковок прального порошку розмокли просто", – пише клієнт.

"Нова пошта" відреагувала і написала, що дуже шкодує про те, що сталося, і визнає свою провину.

Співробітники погодились виплатити чоловікові компенсацію та запропонували заповнити необхідний для цього бланк претензії.

Однак клієнт відреагував досить різко і відмовився від компенсації, оскільки вважає, що "Нова пошта" "хоче відгородитися бюрократичною тяганиною від клієнтів".

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"Усі ці відписки про компенсацію – це просто бюрократична маячня. Ну а я поки що буду організовувати піар. Ви ще там на міжнародні перевезення замахнулися? Мої партнери з Німеччини, Польщі та Молдови вже відмовилися приймати ваші вантажі", – написав чоловік.

Тоді співробітники "Нової пошти" запропонували ще один варіант компенсації – два промокоди на безкоштовну доставку посилки.

Тарифи "Нової пошти"

З 1 січня "Нова пошта" змінює тарифи на свої послуги та знижує деякі з них, наприклад:

для посилок до двох кг ціна знижується із 45 до 40 грн;

відправлення до 30 кг коштуватимуть 80 грн замість 100;

Також додається функція доставки документів у межах України та коштуватиме ця послуга 45 грн разом з конвертом.

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"Сьогодні" також розповідали, чи можуть "Нова пошта" та "Укрпошта" відмовити вам у відправленні посилки через коробку і як зміняться ціни на доставку "Укрпоштою".