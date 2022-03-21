Усі сконцентрувалися на одному. Як бізнесмени зі списку Forbes допомагають армії

Ми з'ясували, хто з великих бізнесменів скільки витрачає на забезпечення перемоги України над Росією

Бізнесмени допомагають українцям / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вся країна працює заради однієї благородної мети – перемогти Росію та прогнати окупантів за межі України. Для того, щоб забезпечити наших захисників, кошти збирають усім миром – громадяни переказують допомогу на рахунки армії та волонтерам, а великий бізнес бере шефство над підрозділами.

"Сьогодні" з'ясували, як бізнесмени зі списку Forbes допомагають армії.

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Рінат Ахметов (4,2 млрд дол.)

Бізнеси: "Метінвест", ДТЕК

Найбагатша людина країни Рінат Ахметов з перших днів війни долучився до допомоги мирному населенню, а також до підтримки територіальної оборони та армії. Бізнесмен відкрито назвав російське вторгнення воєнним злочином.

"Це воєнна агресія, воєнний злочин і злочин проти людяності щодо моєї країни та українців. У мене серце кров'ю обливається від того, що зараз відбувається в Маріуполі: від того, що маріупольці ховаються від обстрілів у цехах наших заводів; від того, що наші енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб було світло і тепло. Я у страшному сні не міг уявити, що бомбитимуть Харків та Київ, бомбитимуть житлові будинки та шпиталі", — цитує Ріната Ахметова Радіо Свобода.

За словами підприємця, весь його бізнес сконцентрований лише на одному – допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися наодинці з бідою.

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"Сьогодні весь наш бізнес, всі наші підприємства сконцентровані тільки на одному – допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися сам на сам з бідою. І все, що в моїх силах, я роблю і буду для цього робити", – заявив Рінат Ахметов.

На самому початку війни компанія SCM заплатила наперед податків на 1 млрд грн. За дні, що минули з початку війни, лише сумарна фінансова допомога бізнес-активів Ахметова становить понад 600 млн грн. Ці кошти поділили так:

SCM виділила 100 млн грн на допомогу Києву;

на допомогу Києву; "Метінвест" придбає для ТрО засоби захисту на 330 млн грн ; металургійні підприємства групи "Метінвест" надали метал та виготовили для потреб оборони 35 тисяч протитанкових їжаків, шиповані ланцюги проти колісної техніки, протидесантні їжаки;

; металургійні підприємства групи "Метінвест" надали метал та виготовили для потреб оборони протитанкових їжаків, шиповані ланцюги проти колісної техніки, протидесантні їжаки; ПУМБ направив ЗСУ та ТрО 62,4 млн грн ;

; YASNO виділила 5 млн грн на гуманітарну допомогу;

на гуманітарну допомогу; ДТЕК безкоштовно постачає електроенергію для лікарень, військових, рятувальників та хлібопекарень у трьох регіонах орієнтовно на 50-60 млн грн на місяць . Компанія надала 1,05 млн грн на потреби ТрО та дитячих лікарень. Також постачаються: пальне, засоби захисту та зв'язку для сил ТрО. Крім того, ДТЕК мобілізував усі наявні ремонтні бригади енергетиків для відновлення електропостачання в режимі 24/7 . Загалом з початку війни енергетики компанії повернули світло більш ніж 300 тис. українських сімей.

. Компанія надала на потреби ТрО та дитячих лікарень. Також постачаються: пальне, засоби захисту та зв'язку для сил ТрО. Крім того, ДТЕК мобілізував усі наявні ремонтні бригади енергетиків для відновлення електропостачання . Загалом з початку війни енергетики компанії повернули світло більш ніж 300 тис. українських сімей. "Укртелеком" надав 18,4 млн. грн на допомогу ЗСУ та ТрО;

на допомогу ЗСУ та ТрО; HarVeast Holding надав 500 тис. грн допомоги ЗСУ;

допомоги ЗСУ; Lemtrans надав 20 млн грн допомоги ЗСУ та 650 тис. грн - ТрО;

допомоги ЗСУ та ТрО; ФК "Шахтар" передав ЗСУ одяг на 1 млн грн.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окремо варто відзначити роботу Фонду Ріната Ахметова.

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З початку війни Фонд вже передав 100 тисяч продуктових наборів для мешканців сходу України. Ще 100 тисяч наборів передають Києву та області. У тісній взаємодії з МОЗ Фонд передав державним лікарням 500 тис. одиниць ліків.

У координації з компаніями "Метінвест" і ДТЕК Фонд Ріната Ахметова створив гуманітарний штаб "Рятуємо життя", який забезпечує переселенців продуктами, а також допомагає в евакуації та розселенні людей.

Так само Фонд Ріната Ахметова організував програми допомоги постраждалим від війни:

програма "Рінат Ахметов. Порятунок життів", за якою надається допомога мирним людям, які постраждали від воєнних дій;

проєкт "Реабілітація поранених дітей" провадить протезування та реабілітацію;

музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних громадян, які постраждали від війни ще з 2014 року. У музеї працює проєкт "Подолати. Допомагає психолог" – це професійна допомога у подоланні травми війни.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Віктор Пінчук (1,9 млрд дол.)

Бізнес: "Інтерпайп"

Зять другого президента Леоніда Кучми Віктор Пінчук теж допомагає армії і закликає Захід займати більш конструктивну позицію стосовно України. Кілька днів тому він написав колонку в Wall Street Journal, де закликав Захід постачати Україні зброю.

Підприємства "Інтерпайп" виробляють продукцію для захисників – буржуйки, протитанкові їжаки та багато іншого, а фонд "Відродження регіону" щодня звітує про зібрані кошти – до пів мільйона гривень на день.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Костянтин Жеваго (1,3 млрд дол.)

Бізнес: Ferrexpo

Третій з найбагатших українців списку Forbes засудив агресію Москви. Костянтин Жеваго заявив, що Росія є агресором, а Путін – воєнний злочинець, якого світ має покарати.

Щоправда, повідомлень про фінансування армії ми не знайшли. Його компанія Ferrexpo воліє надавати допомогу постраждалим цивільним особам. Було створено спеціальний Гуманітарний фонд, до якого внесено 7,5 млн доларів. Ці гроші спрямують для підтримки місцевих громад у регіоні діяльності компанії, а також для більш широкої підтримки громад по всій Україні.

Вадим Новинський (1,3 млрд дол.)

Бізнес: "Метінвест"

Вадим Новинський перейшов на українську мову і на своїй сторінці у Facebook назвав дії Росії актом агресії.

"Метінвест", акціонерами якого є SCM та Smart Holding, придбає для територіальної оборони України засоби захисту в умовах війни – бронежилети, каски та аптечки. Компанія виділила на це 10 мільйонів євро. Щоправда, частину цієї суми можна записати до активів Ріната Ахметова, який також є акціонером компанії.

Крім того, благодійний фонд Вадима Новинського допомагає потерпілим від воєнних дій. За останній тиждень на це було витрачено близько 10 млн грн.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Петро Порошенко (700 млн дол.)

Бізнес: Roshen

П'ятий президент України Петро Порошенко з початку війни активно закликає країни – члени НАТО закрити небо над Україною та надати Києву бойові літаки й інші засоби оборони.

За даними партії Європейська солідарність 7 березня Петро Порошенко, який забезпечує підрозділи тероборони столиці та області, передав "скіфам" кулемети ВКМ "Покемон", автомати, а також рації, спорядження та теплу зимову форму.

Крім того, він періодично публікує на своїй сторінці Facebook інформацію про те, яку допомогу вони з дружиною надають армії та медикам. Останнє таке повідомлення було 15 березня – тоді вони передали медикам три швидкі допомоги.

Сергій Тігіпко (600 млн дол.)

Бізнес: Універсал Банк, Таскомбанк, група "ТАС"

Сергій Тігіпко прямо назвав Росію агресором, а Путіна – воєнним злочинцем. Точних даних про розміри допомоги армії він не називав, але в коментарі для ЗМІ підтвердив, що група "ТАС" допомагає армії закупівлею обладнання, теробороні – амуніцією та продуктовим забезпеченням, а також надає допомогу вимушеним переселенцям.

Галина та Олександр Гереги (500 млн дол.)

Бізнес: Мережа "Епіцентр"

Співвласники компанії "Епіцентр" заявили, що розв'язана Росією війна є злочином проти нашої держави. Власники будівельних гіпермаркетів також допомагають армії. Як повідомляє сайт компанії Епіцентр, на допомогу обороні країни вже виділено понад 100 млн гривень.

– Крім того, мережа надала свій транспорт (фури, будівельну техніку, мікроавтобуси тощо) на потреби українського народу та перевезення вантажів, зокрема з Європи, – заявила Галина Герега.

А що інші?

Вихідці з України, які ведуть бізнес за кордоном, теж допомагають Україні. Наприклад, співзасновник стартапу Revolut Влад Яценко зробив доступним сервіс для українських біженців у Європі. Також його компанія тиждень жертвувала Україні по 1,5 млн фунтів щодня.

Олександр Ярославський пообіцяв продати яхту і всі гроші передати на відбудову Харкова.

Аграрний мільярдер Юрій Косюк каже, що холдинг МХП передав українцям 4000 тонн продуктів на 200 млн грн.

Але деякі мільйонери зі списку Forbes з початку війни як води в рот набрали. У ЗМІ немає інформації про те, чи допомагають армії бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Раніше ми писали, як перерахувати кошти ЗСУ. Про те, як фіксувати воєнні злочини Росії, читайте тут.