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В Україну заходить мережа Lidl: чи зможуть європейські маркети конкурувати з АТБ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
3 листопада, 13:18
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Чому Lidl може розчинитись на українському ринку і не зможе повноцінно конкурувати – відповідь експерта
Чи зможуть німецькі супермаркети Lidl конкурувати в Україні
Чи зможуть німецькі супермаркети Lidl конкурувати в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці з нетерпінням чекають появи в Україні німецької мережі супермаркетів Lidl, які обіцяють наднизькі ціни на свої товари та заявляють про себе, як про головного конкурента АТБ.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, чи справді нові супермаркети можуть конкурувати з гігантами українського ринку.

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Буде дешевше?

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, будь-яка мережа супермаркетів, яка заходить в Україну в першу чергу укладає угоди із місцевими поставщиками.

"Цінова ситуація буде формуватися виходячи із загальної ринкової ситуації, тобто жодних наддешевих цін там не буде, там будуть такі ціни, які є в Україні".

Пендзин наголосив, що в Україні вже є великі торгові мережі з-за кордону, наприклад гіпермаркети "Ашан" і в них ціни на продукти не сильно відрізняються від середніх по країні.

"Захід сюди чергового рітейлера зовсім не буде означати, що ціни будуть сильно дешевші за середні по Україні, а специфіка формування цін у кожного рітейлера є особливою і кожен орієнтується на певну групу населення. Виходячи з цього і формується цінова та маркетингова політика. Ніякого дива не буде"

Складе конкуренцію АТБ?

Наш експерт зазначив, що АТБ на сьогодні є достатньо серйозно-представленою мережею супермаркетів в Україні і є в кожному великому місті.

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"Кожен новий рітейлер, має вкласти достатньо великі гроші для того, щоб мати такий рівень охоплення території. Якщо у вас є два-три супермаркети в Києві – про вас ніхто не буде знати. Я не думаю, що іноземний інвестор буде так сильно вкладатися в Україну найближчим часом"

Тож на думку експерта, через величезну кількість конкурентів нові магазини можуть навіть розчинитись на українському ринку.

Раніше ми зібрали для вас антирейтинг товарів з Lidl.

А також написали, коли мережа може з'явитись в Україні.

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