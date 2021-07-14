В Україні ввели електронні чеки замість паперових. Як ними користуватися

Виробникам техніки і магазинам дали два місяці на створення реєстрів, а покупці ще два роки зможуть вимагати паперові документи

Електронні чеки повністю замінять паперові, але не відразу / Фото: Pixabay, stocksnap.io

Чеки на техніку і гарантійні талони тепер можна не зберігати – їхні електронні версії з'являться в спеціальному реєстрі. Його впроваджує уряд після того, як Верховна Рада ухвалила закон про електронні чеки, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Реклама

Товар перед продажем перевірятимуть на спеціальних сайтах. На сайті виробника буде зберігатися і гарантія на товар, і його чек. І якщо знадобиться ремонт – сервісний центр самостійно перевірить документи. Такі реєстри виробники техніки повинні створити вже через два місяці.

"Під час покупки продавець повинен буде зареєструвати продукт на сайті виробника, щоб покупець побачив, які гарантійні зобов'язання у нього є, де відремонтувати техніку в Україні", – пояснив Олег Цільвік, заступник голови Союзу споживачів України.

У найближчі два роки буде перехідний період – на вимогу покупця паперові документи надаватимуть разом з електронними. Потім залишаться тільки електронні чеки.

Сюжет Георгія Маринова

"Паперовий талон потрібно десь зберігати, потім його шукати, якщо у вас зламалася техніка. Він може бути не тієї якості, вам можуть відмовити. А електронний чек приходитиме на електронну пошту, де його не заллє водою, не з'їсть собака, де він не загубиться", – розповів про нововведення нардеп Ярослав Железняк.

Європейці ввели електронні документи товарів вже давно. В Україні такі зміни покликані витіснити з ринку так звану "сіру" техніку.

"Якщо при вас продавець намагається зареєструвати товар, але не може, це свідчить про те, що продукція "сіра" або контрабандна", – пояснив Цільвік.

Реклама

Нагадаємо, бізнес в Україні відмовляється видавати чеки та використовувати касові апарати.