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В Україні повертають "карантинні" виплати бізнесу

22 березня, 12:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Отримати компенсацію зможуть підприємці не в усіх регіонах

В Україні планують відновити виплату компенсацій бізнесу за втрати під час локдауну. Гроші зможуть отримати підприємці в регіонах червоної зони. Зараз це Київ і Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Сумська області.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в Кабміні вже обговорили механізм таких виплат, але про суми та критерії поки не повідомляється.

"Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їх населеному пункті", – пояснив Шмигаль.

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Нагадаємо, у зв'язку з осіннім карантином вихідного дня допомогу в розмірі 8000 гривень отримали півмільйона українців. Всього перерахували 3,64 млрд гривень.

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бізнес компенсації карантин допомога виплати підприємці Денис Шмигаль
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