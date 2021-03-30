Українцям повернули карантинні 8000: хто отримає компенсації

Держава виплатить по 8000 гривень фізособам-підприємцям (ФОП) і працівникам малих і середніх підприємств, які постраждають від карантину в "червоних зонах". Компенсації бізнесу повернула Верховна Рада, прийнявши невідкладний президентський законопроєкт № 5300. За прийняття законопроекту за основу проголосували 307 народних депутатів, в цілому – 312, повідомляє сайт "Сьогодні".
У документі зазначено, що:
- Розмір виплат складе 8000 гривень за рахунок держбюджету.
- За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.
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- Одержувачі повинні перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Місцем реєстрації одержувачів повинен бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.
Закон набуде чинності наступного після публікації дня. Документ оприлюднять після того, як його підпише президент. У Кабінету міністрів буде 10 днів на те, щоб знайти фінансування для виплат.
Нагадаємо, у зв'язку з осіннім карантином вихідного дня допомогу в розмірі 8000 гривень отримали півмільйона українців. Всього з бюджету тоді перерахували 3,64 млрд гривень.
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