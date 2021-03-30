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Українцям повернули карантинні 8000: хто отримає компенсації

30 березня, 14:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Парламент схвалив ініціативу президента про компенсації малому бізнесу і його працівникам

Держава виплатить по 8000 гривень фізособам-підприємцям (ФОП) і працівникам малих і середніх підприємств, які постраждають від карантину в "червоних зонах". Компенсації бізнесу повернула Верховна Рада, прийнявши невідкладний президентський законопроєкт № 5300. За прийняття законопроекту за основу проголосували 307 народних депутатів, в цілому – 312, повідомляє сайт "Сьогодні".

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У документі зазначено, що:

  • Розмір виплат складе 8000 гривень за рахунок держбюджету.
  • За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.

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  • Одержувачі повинні перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
  • Місцем реєстрації одержувачів повинен бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.

Закон набуде чинності наступного після публікації дня. Документ оприлюднять після того, як його підпише президент. У Кабінету міністрів буде 10 днів на те, щоб знайти фінансування для виплат.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у зв'язку з осіннім карантином вихідного дня допомогу в розмірі 8000 гривень отримали півмільйона українців. Всього з бюджету тоді перерахували 3,64 млрд гривень.

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бізнес компенсації Верховна Рада карантин виплати законопроекти ФОП червона зона локдаун

Джерело: Сьогодні

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