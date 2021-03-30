Українцям повернули карантинні 8000: хто отримає компенсації

Парламент схвалив ініціативу президента про компенсації малому бізнесу і його працівникам

Держава виплатить по 8000 гривень фізособам-підприємцям (ФОП) і працівникам малих і середніх підприємств, які постраждають від карантину в "червоних зонах". Компенсації бізнесу повернула Верховна Рада, прийнявши невідкладний президентський законопроєкт № 5300. За прийняття законопроекту за основу проголосували 307 народних депутатів, в цілому – 312, повідомляє сайт "Сьогодні".

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У документі зазначено, що:

Розмір виплат складе 8000 гривень за рахунок держбюджету.

За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.

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Одержувачі повинні перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Місцем реєстрації одержувачів повинен бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.

Закон набуде чинності наступного після публікації дня. Документ оприлюднять після того, як його підпише президент. У Кабінету міністрів буде 10 днів на те, щоб знайти фінансування для виплат.

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Нагадаємо, у зв'язку з осіннім карантином вихідного дня допомогу в розмірі 8000 гривень отримали півмільйона українців. Всього з бюджету тоді перерахували 3,64 млрд гривень.

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