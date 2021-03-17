Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який впроваджує в Україні найкращі європейські та світові практики щодо посилення захисту прав працівників.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль повідомляє у cвоєму Telegram-каналі.

За словами глави українського уряду, якщо Верховна Рада підтримає цей законопроєкт:

з’явиться можливість укладати колективні трудові договори не лише між юридичною особою та колективом, а також між ФОПом та його працівниками;

будь-які зміни в колективних трудових договорах будуть неможливі без ретельного пояснення та ознайомлення всіх працівників, що є конкретною директивою Європейського Союзу;

посилюються права робітників у питаннях, які стосуються звільнення;

низка положень будуть спрямовані на уникнення дискримінації людей під час прийому на роботу.

Нагадаємо, на початку лютого-2021 Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону, який повинен змусити роботодавців оформляти трудові відносини з найманими працівниками "по-білому". Зокрема, він спрямований на "боротьбу" з таким виглядом працевлаштування, як оформлення найманих працівників фізособами-підприємцями. Тобто ФОПів не можна буде брати на роботу.

В тренді В Україні посилять захист прав працівників, а ФОПів чекають революційні зміни

Також нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський спростив життя ФОПам і підписав закон № 786-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб – підприємців".

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А ще раніш ми розвіяли міфи про ФОПів:

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