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В Україні стало гірше з стартапами – мінус п'ять місць в світовому рейтингу

24 червня 2021 12:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У список з тисячі кращих для запуску стартапів увійшли шість українських міст, але піднятися в рейтингу вдалося тільки одному з них

Україна після введення в 2020 році податку для стартапів втратила п'ять пунктів в списку кращих країн для запуску стартапу. Країна опустилася з 29-го на 34-е місце в щорічному рейтингу Global Startup Ecosystem 2021 від StartupBlink.

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Лідером рейтингу залишилися США. Залишилися незмінними й інші країни з ТОП-5 рейтингу – Велика Британія, Ізраїль, Канада та Німеччина.

У рейтинг тисячі найкращих міст для стартапів увійшли шість українських: Київ, Львів, Харків, Одеса, Тернопіль, Дніпро. Серед них вище всіх розташувався Київ. При цьому столиця України втратила відразу 16 пунктів, розташувавшись на 48-му місці в світовому списку.

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Одеса опустилася з 356-го на 394-е місце (-38 позицій), Харків – з 431-го на 513-е (-72), Тернопіль – з 724-го на 787-е (-63), Дніпро – з 803-го на 883-те (-80). Львів при цьому став єдиним містом України, який вріс в рейтингу – плюс 99 рядків, 225-е місце в рейтингу.

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Нагадаємо, в минулому році Україна ввела податок з прибутку для зареєстрованих в інших державах українських стартапів. Податок поширюється тільки на проекти, чий оборот перевищує 2 млн євро.

При цьому в Україні з'явився Фонд стартапів – це державний фонд. Його місією фонду є підтримка інноваційних проектів і допомога українським підприємцям у створенні успішних глобальних компаній.

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