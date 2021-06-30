В Україні відкрився офіс Apple: що тепер зміниться для українців

Після року переговорів компанія все ж офіційно зайшла в Україну – в Мінціфри обіцяють нові послуги для українських користувачів

Американський виробник мобільної техніки Apple офіційно відкрив своє представництво в Україні.

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Про це 30 червня в своєму Telegram-каналі заявив віце-прем'єр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Це означає, що техногігант тепер безпосередньо ввозитиме свою продукцію і контролюватиме магазини офіційних дилерів.

"Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені і в перспективі сприятиме залученню нових інвестицій", – підкреслив Федоров.

Крім того, також з 29 червня стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

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Михайло Федоров уточнив, що відкрите офісу Apple стало можливим завдяки успішній роботі його команди – міністерство більше року вело переговори з європейським і американським офісом компанії.

У подальшій планується запуск нових послуг для українських користувачів.

Нагадаємо, що раніше в цього самого місяця Apple оголосила про запуск в 170 країнах, зокрема й Україні, нового платного сервісу – підписки на канали з підкастами. Вартість передплати стартує від приблизно 13 гривень, а розділити її можна між шістьма членами сім'ї.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться: