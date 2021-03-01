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В Україні змінили правила отримання допомоги по частковому безробіттю

1 березня, 15:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Програма підтримки буде поширюватися на випадки, не пов'язані з COVID-19

Введена в квітні 2020 року допомога по частковому безробіттю тепер може надаватися не тільки на період карантину через пандемію коронавірусу, але і в разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

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Про це йдеться в законопроекті, який підписав президент Володимир Зеленський. Документ набуде чинності вже завтра, 2 березня.

У законі уточнюється, що порядок надання такої допомоги, а також її розмір буде визначати Кабінет міністрів. Також в кожному окремому випадку уряд буде вирішувати, як компенсувати держбюджету витрати на таку допомогу.

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Нагадаємо, право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлені трудові відносини. Програма допомоги працює для малого та середнього бізнесу.

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У разі пандемії COVID-19 допомога становить дві третини окладу, але не більше мінімальної зарплати (6000 грн).

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розбиралися, які вакансії переживуть коронакризу в Україні і хто може знайти роботу навіть під час карантину.

Відео: Сьогодні

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бізнес карантин допомога допомога безробіття

Джерело: Сьогодні

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