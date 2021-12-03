У Києві нагородили переможців CABINET BOSS TOP-50: список лауреатів

Мета премії – об'єднати бізнес співтовариство, засновників соціальних і громадських проєктів

Премія заснована не лише заради піару, а і для досягнення економічного успіху нашої країни / Фото: Колаж: Сьогодні

У одному із київських готелів 29 листопада відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів щорічної Всеукраїнської бізнес премії CABINET BOSS TOP-50.

Як повідомила пресслужба, в Експертну раду CABINET BOSS TOP-50 були запрошені громадські і політичні діячі України, бізнесмени, провідні фахівці з конкретних напрямів держави.

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Туди увійшли Євген Червоненко, Вікторія Файнблат, Валентина Маркевич, Віталій Войтович, Андрій Матюха, Юлія Ігнатова, Мирослав Бойчін, Лариса Ломакіна, Лариса Білозір, Ростислав Бондар, Юрій Чертков.

"Мета премії CABINET BOSS TOP-50 – об'єднати бізнес співтовариство, засновників соціальних і громадських проєктів, звернути увагу потенційних інвесторів саме до тих представників нашої країни, для кого на першому щаблі побудови бізнесу стоїть здорова конкуренція і соціально відповідальний бізнес", – підкреслила співзасновниця премії Марина Філіпенко.

Ще одна співзасновниця Світлана Бондар заявила, що CABINET BOSS TOP-50 заснована не лише заради піару, а і для досягнення економічного успіху нашої країни.

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"Також хочу підкреслити, що ми провели церемонію нагородження, дотримуючись усіх карантинних правил, 29 листопада зібрались представники малого і середнього бізнесу, автори соціальних і громадських проектів не стільки привітати один одного з досягненнями, а й провести переговори про можливі колаборації один з одним", – заявила бізнес-леді.

Цього року організаторами премії було вирішено нагородити спеціальною премією за інноваційний соціальний проект року – "Право на комфорт" архітекторку-дизайнерку Вікторію Файнблат.

"Я як мама двох дітей прекрасно розумію всі потреби маленьких наших українців : їм потрібна не лише турбота і участь батьків, але також і увага з боку громадськості. Оскільки саме з цих маленьких чистих дітей виростить майбутнє нашої країни. Ми зобов'язані, саме не побоюся цього слова, зобов'язані зробити усе можливе, що є в наших силах, для того, що наші діти, стали прикладом ерудиції, незалежності, толерантності, інноваційній залученості для всього світу", – підкреслила Вікторія Файнблат.

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Лауреати бізнес премії CABINET BOSS TOP-50 2021:

FAVBET – "За внесок у становлення та розвиток гральної індустрії",

"Право на комфорт" – "Інноваційний соціальний проект року",

Олександр Гапон (Ukraine Foods) – "Краща аграрна компанія року",

Європейське туристичне страхування – "Найкраща страхова компанія року",

Ігор Савчук – "За вагомий внесок у розвиток національної кухні",

група компаній Premier FOOD (TM "Mr Grill") – "Лідер ресторанного та streetfood ринку",

Наталія Баласинович – "Міський голова Року",

ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУД" – "Будівельна компанія року",

словенська компанія Qbe Group – "Інноваційне електротехнічне обладнання",

Клініка CALM – "Лідер естетичної та лазерної медицини",

Костянтин Кривопуст – "INTERNATIONAL LAW EXPERT",

GEOS – "НАДIЙНIСТЬ ТА ЯКIСТЬ",

NEMO – "Кращий готель України",

Gulliver – "Кращий торгівельно-розважальний центр",

V-Art medical Aesthetics – "Відкриття року у косметологічній медицині",

Наталія Кравченко – "Нотаріус року",

Ескулаб – "Медична лабораторія року: якість, надійність, інновації",

Поліна Крупчак – "Благодійний діяч року",

Леся Нікітюк – "Медіа персона року",

Оксана Байрак – "Кращий кінорежисер",

Club Olympus at Hyatt Regency Kiev – "Здоров'я та Фітнес",

"Проексп" – "Лідер із надання консалтингових послуг у сфері будівництва",

BRANDFACE – "Найкращий проект з розвитку для жінок",

Юрій Сугак – "Кращий головний редактор інформаційного телемовлення",

НАШ – "Лідер інформаційного мовлення",

OBOZREVATEL – "Синегрія TV та інтернет видання",

Славянские Бани – "Лікувально-відновлюючий комплекс року",

Ольга Лящук – "Найсильніша жінка планети",

Михайло Зав'ялов – "Найлегендарніша спортивна особистість",

Валерія Байрамова – "Естетичний стоматолог року",

Pierre Cardin – "Міжнародний бренд року",

Party Bus – "Лідер в наданні транспортних елітних послуг",

Ігор Буранов – "Соціальний діяч року",

Віталій Жадобін – "Фахівець земельного права",

Студія GOVOR Production – "Кращий продакшн року",

Parfum Büro – "Наймасштабніший український бренд нішової парфумерії",

Альона Бойко – "Кращий організатор Міжнародних конкурсів краси",

Інна Плахотнюк – "Лідер соціально-освітніх проектів України",

MISS DIAMOND – "Кращий Fashion бренд року",

Coollaser – "Клініка реконструктивної-клітинної медицини з філіалом у США",

Minelli – "Найпопулярніший європейський хіт",

SLAVA KAMINSKA – "Сольний проект року",

Анна Свірідова – "Радіо продюсер року",

Міла Нітіч – "Найпотужніший голос України",

СолоХа – "Найспортивніша співачка України",

DJ NANA – "Краща діджейка країни",

Катерина Король – "Найкращий журналіст у сфері шоу-бізнесу",

Генадій Вітер – "Кращий музичний телепродюсер",

Анна Романько – "Fashion стиліст року",

Олена Рута – "Експерт холістичної терапії свідомості",

SV Concert – "Краще концертне агентсво",

Олександр Пашко – "Краща благодійна організація року",

Aнна Максимчук – "Політична піарниця року",

Exotic flower – "Краща студія флористики та декору",

Chesnovskiy proaudio – "Рівень будь якого масштабу",

Даниїл Усов – "Майбутнє нації",

Усама Кафа – "Найбільша мережа ресторанів",

Олександр Коваленко – "Краща стоматологічна клініка року",

Дарья Чубовська – "Зірковий візажист України",

BODYLIKE – "Кращий Beauty бізнес проект року",

Ірина Самсоненко – "Кращий культурний діяч",

Марина Осаула – "PR агент року",

Ірина Марчук – "Міжнародний Дім моди",

POLYTECH – "Краща компанія в сфері виробництва поліграфічної та сувенірної продукції",

AYA – INTERNATIONAL TALANT.

Гостей вечора приїхала привітати світова зірка Minelli, а також зірки українського шоу-бізнесу: SLAVA KAMINSKA, гурт "КОРРУПЦИЯ", СолоХа, Міла Нітіч. Церемонію нагородження лауреатів провели Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Раніше ми повідомляли, що премія відзначає компанії та людей, завдяки яким створено провідні бренди і проєкти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку і сприяють розвитку нашої країни. А в одній із номнацій переміг головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак.