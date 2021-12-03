Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

У Києві нагородили переможців CABINET BOSS TOP-50: список лауреатів

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
3 грудня, 11:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мета премії – об'єднати бізнес співтовариство, засновників соціальних і громадських проєктів
Премія заснована не лише заради піару, а і для досягнення економічного успіху нашої країни
Премія заснована не лише заради піару, а і для досягнення економічного успіху нашої країни / Фото: Колаж: Сьогодні

У одному із київських готелів 29 листопада відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів щорічної Всеукраїнської бізнес премії CABINET BOSS TOP-50.

Як повідомила пресслужба, в Експертну раду CABINET BOSS TOP-50 були запрошені громадські і політичні діячі України, бізнесмени, провідні фахівці з конкретних напрямів держави.

Реклама

Туди увійшли Євген Червоненко, Вікторія Файнблат, Валентина Маркевич, Віталій Войтович, Андрій Матюха, Юлія Ігнатова, Мирослав Бойчін, Лариса Ломакіна, Лариса Білозір, Ростислав Бондар, Юрій Чертков.

"Мета премії CABINET BOSS TOP-50 – об'єднати бізнес співтовариство, засновників соціальних і громадських проєктів, звернути увагу потенційних інвесторів саме до тих представників нашої країни, для кого на першому щаблі побудови бізнесу стоїть здорова конкуренція і соціально відповідальний бізнес", – підкреслила співзасновниця премії Марина Філіпенко.

Ще одна співзасновниця Світлана Бондар заявила, що CABINET BOSS TOP-50 заснована не лише заради піару, а і для досягнення економічного успіху нашої країни.

Реклама

"Також хочу підкреслити, що ми провели церемонію нагородження, дотримуючись усіх карантинних правил, 29 листопада зібрались представники малого і середнього бізнесу, автори соціальних і громадських проектів не стільки привітати один одного з досягненнями, а й провести переговори про можливі колаборації один з одним", – заявила бізнес-леді.

Цього року організаторами премії було вирішено нагородити спеціальною премією за інноваційний соціальний проект року – "Право на комфорт" архітекторку-дизайнерку Вікторію Файнблат.

"Я як мама двох дітей прекрасно розумію всі потреби маленьких наших українців : їм потрібна не лише турбота і участь батьків, але також і увага з боку громадськості. Оскільки саме з цих маленьких чистих дітей виростить майбутнє нашої країни. Ми зобов'язані, саме не побоюся цього слова, зобов'язані зробити усе можливе, що є в наших силах, для того, що наші діти, стали прикладом ерудиції, незалежності, толерантності, інноваційній залученості для всього світу", – підкреслила Вікторія Файнблат.

Реклама

Лауреати бізнес премії CABINET BOSS TOP-50 2021:

  • FAVBET – "За внесок у становлення та розвиток гральної індустрії",
  • "Право на комфорт" – "Інноваційний соціальний проект року",
  • Олександр Гапон (Ukraine Foods) – "Краща аграрна компанія року",
  • Європейське туристичне страхування – "Найкраща страхова компанія року",
  • Ігор Савчук – "За вагомий внесок у розвиток національної кухні",
  • група компаній Premier FOOD (TM "Mr Grill") – "Лідер ресторанного та streetfood ринку",
  • Наталія Баласинович – "Міський голова Року",
  • ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУД" – "Будівельна компанія року",
  • словенська компанія Qbe Group – "Інноваційне електротехнічне обладнання",
  • Клініка CALM – "Лідер естетичної та лазерної медицини",
  • Костянтин Кривопуст – "INTERNATIONAL LAW EXPERT",
  • GEOS – "НАДIЙНIСТЬ ТА ЯКIСТЬ",
  • NEMO – "Кращий готель України",
  • Gulliver – "Кращий торгівельно-розважальний центр",
  • V-Art medical Aesthetics – "Відкриття року у косметологічній медицині",
  • Наталія Кравченко – "Нотаріус року",
  • Ескулаб – "Медична лабораторія року: якість, надійність, інновації",
  • Поліна Крупчак – "Благодійний діяч року",
  • Леся Нікітюк – "Медіа персона року",
  • Оксана Байрак – "Кращий кінорежисер",
  • Club Olympus at Hyatt Regency Kiev – "Здоров'я та Фітнес",
  • "Проексп" – "Лідер із надання консалтингових послуг у сфері будівництва",
  • BRANDFACE – "Найкращий проект з розвитку для жінок",
  • Юрій Сугак – "Кращий головний редактор інформаційного телемовлення",
  • НАШ – "Лідер інформаційного мовлення",
  • OBOZREVATEL – "Синегрія TV та інтернет видання",
  • Славянские Бани – "Лікувально-відновлюючий комплекс року",
  • Ольга Лящук – "Найсильніша жінка планети",
  • Михайло Зав'ялов – "Найлегендарніша спортивна особистість",
  • Валерія Байрамова – "Естетичний стоматолог року",
  • Pierre Cardin – "Міжнародний бренд року",
  • Party Bus – "Лідер в наданні транспортних елітних послуг",
  • Ігор Буранов – "Соціальний діяч року",
  • Віталій Жадобін – "Фахівець земельного права",
  • Студія GOVOR Production – "Кращий продакшн року",
  • Parfum Büro – "Наймасштабніший український бренд нішової парфумерії",
  • Альона Бойко – "Кращий організатор Міжнародних конкурсів краси",
  • Інна Плахотнюк – "Лідер соціально-освітніх проектів України",
  • MISS DIAMOND – "Кращий Fashion бренд року",
  • Coollaser – "Клініка реконструктивної-клітинної медицини з філіалом у США",
  • Minelli – "Найпопулярніший європейський хіт",
  • SLAVA KAMINSKA – "Сольний проект року",
  • Анна Свірідова – "Радіо продюсер року",
  • Міла Нітіч – "Найпотужніший голос України",
  • СолоХа – "Найспортивніша співачка України",
  • DJ NANA – "Краща діджейка країни",
  • Катерина Король – "Найкращий журналіст у сфері шоу-бізнесу",
  • Генадій Вітер – "Кращий музичний телепродюсер",
  • Анна Романько – "Fashion стиліст року",
  • Олена Рута – "Експерт холістичної терапії свідомості",
  • SV Concert – "Краще концертне агентсво",
  • Олександр Пашко – "Краща благодійна організація року",
  • Aнна Максимчук – "Політична піарниця року",
  • Exotic flower – "Краща студія флористики та декору",
  • Chesnovskiy proaudio – "Рівень будь якого масштабу",
  • Даниїл Усов – "Майбутнє нації",
  • Усама Кафа – "Найбільша мережа ресторанів",
  • Олександр Коваленко – "Краща стоматологічна клініка року",
  • Дарья Чубовська – "Зірковий візажист України",
  • BODYLIKE – "Кращий Beauty бізнес проект року",
  • Ірина Самсоненко – "Кращий культурний діяч",
  • Марина Осаула – "PR агент року",
  • Ірина Марчук – "Міжнародний Дім моди",
  • POLYTECH – "Краща компанія в сфері виробництва поліграфічної та сувенірної продукції",
  • AYA – INTERNATIONAL TALANT.

Гостей вечора приїхала привітати світова зірка Minelli, а також зірки українського шоу-бізнесу: SLAVA KAMINSKA, гурт "КОРРУПЦИЯ", СолоХа, Міла Нітіч. Церемонію нагородження лауреатів провели Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Раніше ми повідомляли, що премія відзначає компанії та людей, завдяки яким створено провідні бренди і проєкти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку і сприяють розвитку нашої країни. А в одній із номнацій переміг головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
35,49
31,67
30,64
19,00
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти