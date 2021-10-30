Звільнення, нові правила та перевірки – головне про бізнес за тиждень

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші новини про український бізнес за тиждень

Що пережив український бізнес за перші карантинні тижні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За останній тиждень для українських бізнесменів було чимало важливих новин і щоб не шукати їх – "Сьогодні" зібрали для вас усю необхідну інформацію.

"Примусова" вакцинація

Вже з 1 листопада в Україні дозволено звільняти співробітників, які відмовляються робити щеплення від коронавірусу та не мають на це протипоказів.

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Такий дозвіл роботодавцям дає новий наказ Міністерства охорони здоров’я №2153.

У деяких людей це викликало неабияке обурення, але юристи запевняють, що 7 стаття Закону про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення навіть зобов'язує роботодавця звільняти у таких випадках працівника на підставах, передбачених законодавством.

Такою підставою є закон про захист населення від небезпечних інфекційних хвороб, якою і є коронавірус.

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Відмова від комплексної перевірки

Українські ФОПи можуть відмовитись від комплексної перевірки, але лише до 15 листопада.

Комплексна перевірка здійснюється тоді, коли ФОП за один рік має перевіряти декілька служб, тоді вони приходять у один день усі разом.

Але від такої перевірки можна відмовитись, потрібно звернутися з письмовою заявою до Державної регуляторної служби.

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Варто зауважити, що це не звільняє від обов’язкових перевірок і вони проводитимутьсякожним органом окремо.

Бізнес незадоволений новими обмеженнями

Членкиня Української ради бізнесу Олена Хотенко розповіла у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" про те, що власники бізнесу категорично незадоволені новими обмеженнями та привілеями для вакцинованих.

Зокрема, власники ФОП не розуміють, як перевіряти у людей сертифікати про вакцинацію, якщо вони не мають для цього ані прав, ані інструментів.

Прогнозується, що у "червоних зонах" бізнес втратить близько 60-70% товаропотоку в сфері послуг, громадського харчування та непродовольчих товарів.

Тому підприємці вимагають поступок та допомоги від влади, зокрема:

проводити експрес-тести та на основі їхніх результатів пускати в магазини та кафе;

прирівняти людей, які перехворіли на COVID-19, до вакцинованих на 180 днів;

дозволити обслуговувати людей, які мають довідку про неможливість проходження вакцинації за станом здоров’я.

Бізнес перевірятимуть по-новому?

Кабінет міністрів України запропонував змінити процедуру податкового контролю та запровадити електронні перевірки.

Їх суть полягає в тому, що підприємців зобов’язуватимуть подавати до податкових органів обов'язкову електронну звітність, а за неподання каратимуть величезними штрафами.

У проєкті закону зазначається, що штрафи можуть доходити до 600 тис. грн.

Якщо закон буде ухвалено, то нові зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Фіскалізація ФОПів

Голова Податкової служби Євген Олейніков розповів, що 1 січня 2022 року почнуться перевірки підприємців, які мали встановити реєстратори розрахункових операцій.

Олейніков наголосив, що це торкнеться підприємців, які не перебувають на першій групі спрощеної системи оподаткування і здійснюють операції, що належать до розрахункових.

За словами голови Податкової, спочатку служба просто нагадуватиме про встановлення касових апаратів, а згодом почне застосовувати контрольну функцію.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть втратити роботу через карантин.

А також розповідали, що не весь малий бізнес зможе пережити цю хвилю коронавірусу.