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Втратили шанс врятуватися. GameStop не змогла заробити на хайпі навколо своїх акцій

12 лютого, 12:24

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Компанія не змогла скористатися вдалою ситуацією через регуляторні правила

Мережа магазинів відеоігор GameStop, акції якої розігнали трейдери з Reddit, не змогла заробити на ажіотажі. Через регуляторні обмеження компанії не вдалося продати акції до того, як їхня ціна впала. У GameStop був шанс залучити сотні мільйонів доларів, які допомогли б мережі розрахуватися з боргами і трансформувати бізнес. Це допомогло б компанії вижити, адже її бізнес-модель вже застаріла.

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Про це розповіли аналітики Reuters.

У GameStop вивчали можливість продажу акцій і навіть зареєструвалися в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для продажу на суму 100 млн доларів. Але у GameStop вчасно згадали, що SEC вимагає публікації фінансової звітності перед продажем акцій. Тому компанія сама скасувала опціон.

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Звичайно, GameStop все ще може вигідно продати акції найближчими тижнями, але можливість отримати великі суми впала. Якщо на піку ажіотажу 28 січня ринкова вартість GameStop становила 33,7 млрд доларів, то до 11 лютого компанія оцінювалася вже в 3,6 млрд доларів. До "операції Reddit" бізнес GameStop оцінювали в 1,4 млрд доларів.

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До речі, через ажіотаж навколо акцій GameStop в США вже почали розслідування, кажуть джерела Wall Street Journal. За їхніми даними, відділ боротьби з шахрайством Мін'юсту США і прокуратура Сан-Франциско запросили інформацію про діяльність брокерів, зокрема Robinhood, і соціальних мереж, що стали центральними майданчиками ажіотажу.

  • GameStop – представник традиційного ритейлу. Компанія продає консолі, диски з іграми і фільмами та інші товари в звичайних магазинах. Останніми роками, у міру того як ринок все більше йшов у онлайн, продажі мережі постійно падали.

Нагадаємо, після розгону вартості низки компаній трейдери з Reddit звернули увагу на срібло і підняли його ціну до рекорду за 8 років.

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