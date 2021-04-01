Український бізнес проявив оптимізм: Індекс очікувань ділової активності росте

Нарешті настрої українського бізнесу змінили свій знак з негативного на позитивний. Через сприятливу зовнішню кон’юнктуру та підвищення внутрішнього попиту підприємці у березні 2021 поліпшили оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності.

Реклама

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке провів Національний банк України.

Так, за березень 2021 року Індекс очікувань ділової активності становив 51,4 порівняно з 48,8 у лютому. І вперше з лютого 2020 очікування підприємств перевищили рівноважне значення (50 пунктів).

Підприємства промисловості другий місяць поспіль демонструють найвищі серед інших секторів оцінки власних економічних перспектив: у березні секторальний індекс зріс до 52,3 із 50,3 в лютому. Підприємства промисловості поліпшили свої очікування щодо обсягів виготовлення продукції й нових замовлень, у тому числі експортних.

Підприємства сфер торгівлі та послуг також поліпшили оцінки своїх економічних результатів: індекси обох секторів зросли у березні до 52,2 – у підприємств торгівлі та до 51,4 – у підприємств сфери послуг з 49,0 у лютому. Поліпшення очікувань щодо обсягів нових замовлень, товарів для продажу та послуг свідчить про подальше відновлення роботи цих секторів.

Реклама

Підприємства будівництва (будівництва житла), попри найнижчі оцінки, пом'якшили песимістичні очікування на тлі сезонного пожвавлення діяльності. Індекс сектора в березні поліпшився до 40,6 з 35,3 в лютому. Будівельники поліпшили свої очікування щодо обсягів будівництва, закупівлі сировини та матеріалів, а також доступності підрядників.

В тренді Живуть завтрашнім днем: чому інвестори тікають з України

На жаль, підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників і поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників.

Нагадаємо, на початку 2021 року український бізнес серйозно погіршив оцінки економічного стану, а очікування були більш песимістичними. Підприємства всіх сфер чекали зростання цін від постачальників, насамперед на сировину. Крім того, вони були налаштовані на зменшення чисельності працівників.

У жовтні-грудні 2020 року Індекс очікувань підприємств встановився на рівні 99,6% проти 100,8% за підсумками липня-вересня.

А в ООН вважають, що майже п'ята частина населення України опиниться за межею бідності через коронавірус:

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама