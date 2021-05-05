Український бізнес у зажурі: у яких секторах впав Індекс очікувань ділової активності

Подорожчання сировини та матеріалів і зменшення обсягів ринку призводять до підвищення ціни товарів та послуг

Посилення карантинних заходів і зростання невизначеності у квітні-2021 призвели до того, що український бізнес погіршив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності.

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Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке щомісяця проводить Національний банк України і вираховує Індекс очікувань ділової активності.

За квітень 2021 року секторальний індекс у більшості секторів економіки впав нижче рівноважного значення у 50 пунктів і становив 46,9 проти 51,4 у березні.

У промисловості секторальний індекс знизився до 48,9 з 52,3 у березні. Там очікують на значне зростання цін на сировину, матеріали та власну продукцію; водночас зберігають позитивні оцінки щодо обсягів нових замовлень та обсягів виготовлення продукції.

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Сфера торгівлі також погіршила оцінки економічних результатів: секторальний індекс знизився в квітні до 49,9 з 52,2 у березні. Респонденти очікують зменшення обсягу закупівлі товарів для продажу. А через посилення очікувань зростання закупівельних цін підприємства сектору очікують подорожчання товарів для продажу та зменшення розміру торговельної маржі.

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Сфера послуг значно погіршила очікування економічних результатів своєї діяльності: секторальний індекс знизився до 43,0 у квітні з 51,4 у березні. Респонденти очікують зниження обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень і планують збільшити тарифи на свої послуги.

Підприємства будівництва (будівництва житла) на тлі сезонного пожвавлення та збільшення інвестиційного попиту вперше після вересня 2019 року були єдиними серед інших секторів, які оптимістично оцінили економічні перспективи своєї діяльності: секторальний індекс у квітні нарешті перевищив рівноважний рівень і зріс до 51,5 проти 40,6 у березні. Підприємства сектору очікують збільшення обсягів нових замовлень, закупівлі послуг підрядників сировини та матеріалів, виконання будівельних робіт.

По суті, підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників і поки не очікують на збільшення кількості працівників, йдеться у звіті НБУ.

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Сайт "Сьогодні" писав, що за березень 2021 року Індекс очікувань ділової активності становив 51,4 порівняно з 48,8 у лютому. І вперше з лютого 2020 очікування підприємств перевищили рівноважне значення.

Нагадаємо, на початку 2021 року український бізнес серйозно погіршив оцінки економічного стану, а очікування були песимістичнішими. Підприємства всіх сфер чекали зростання цін від постачальників, насамперед на сировину. Крім того, вони були налаштовані на зменшення чисельності працівників.