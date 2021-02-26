Українські ФОПи заборгували державі 12,5 млрд гривень

Загальний борг українських підприємств і фізосіб-підприємців (ФОП) зі сплати ЄСВ становить 21,6 млрд гривень. З них 12,5 млрд гривень заборгували саме ФОПи. Для порівняння: в 2020-му році видатки Пенсійного фонду перевищили доходи на 13,2 млрд грн.

Реклама

Про це стало відомо з відкритих податкової даних, повідомили сайту "Сьогодні" аналітики платформи "Опендатабот".

Серед ФОПів нарахували понад 769 тис. боржників. 42% з них мають борг від 10 до 50 тис. гривень. Боржники з сумами понад 100 тис. гривень становлять 1%.

Реклама

Борг підприємств по ЄСВ – 9,1 млрд гривень.

В тренді Які продукти дорожчають в Україні? Ми перевірили цінники в супермаркеті

Читайте також: ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт

Як зазначають фахівці, раніше ФОПи не могли дізнатися з відкритих даних про наявність обов'язку по ЄСВ у себе або своїх контрагентів. Дізнатися про свою заборгованість можна було тільки у власному електронному кабінеті. Але 24 лютого податкова все ж опублікувала ці дані, зобов'язавши себе вносити звіти щомісяця.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні виросли ставки ЄСВ та деяких інших податків і зборів. Детальніше дізнавайтеся з сюжету новин "Сьогодні":

З 1 січня 2021 року також ще змінилися річні ліміти доходів ФОПів. За ним визначається група платника податків-спрощенця.

Реклама

Також фізосіб-підприємців 1-ї групи звільнили від сплати єдиного податку з грудня 2020 по травень 2021 року. Однак "податкові канікули" не торкнуться порушників умов застосування першої групи платників єдиного податку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама