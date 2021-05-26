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"Українська правда" змінила власника. Хто такий Фіала і чим ще "живиться" дракон

26 травня, 18:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Власник Dragon Capital Фіала купив "Українську правду", новини "Сьогодні" з'ясували всі подробиці про нового власника

Новим власником 100% корпоративних прав на інтернет-видання "Українська правда", став гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. Колишня власниця Олена Притула збереже за собою посаду редактора-засновника. За Севгіль Мусаєвою залишиться пост головного редактора.

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Ми вирішили розібратися, хто такий новий власник "Української правди" і які активи ще у нього є.

Who is Томаш Фіала

Томаш Фіала народився 1974 року в Чехії. Він закінчив Празький університет економіки.

1994 року почав кар'єру інвестиційного банкіра в Bayerische Vereinsbank в Празі.

1995-го перейшов на роботу до інвестиційного банку в Центральній та Східній Європі Wood & Co.

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1996-го Томаш Фіала був направлений до України, де створив і очолив регіональний офіс компанії, з часом його компанія перетворилася на найбільшого гравця на українському фондовому ринку.

Після фінансової кризи 1998 року Томаш перейшов до варшавського офісу Wood & Co., де створив відділ інтернет-трейдингу.

2000 року Томаш Фіала повернувся до Києва і разом з українськими партнерами заснував власну інвестиційну компанію Dragon Capital.

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Відтоді Dragon Capital виросла з невеликої інвесткомпанії в найбільший український інвестиційний банк з офісами в Києві та Празі.

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Томаш Фіала бере активну участь у суспільному та економічному житті країни:

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  • з 2016 року є членом правління Transparency International Ukraine;
  • з 2015-го очолює Наглядову раду Центру економічної стратегії;
  • з 2010-го практично безперервно є президентом "Європейської бізнес-асоціації".

ЗМІ-активи Dragon Capital в Україні

У травні 2014 року Фіала заснував щотижневе видання "Новий Час" (згодом перейменоване на "НВ"), а в червні – новинний сайт і Радіо НВ.

У січні 2021-го DC купив контрольний пакет акцій компанії Treeum Holdings Limited, яка володіє інтернет-виданнями "Мінфін" і Finance.ua.

Чим ще займається "дракон"

Dragon Capital є впливовим учасником українського ринку боргових інструментів. Підрозділ боргових ринків Dragon Capital привертає позиковий капітал для провідних підприємств і банків України шляхом розміщення гривневих облігацій та єврооблігацій, організації структурованого фінансування та двостороннього боргу.

Крім того, компанія активно інвестує в комерційну нерухомість.

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Як повідомляє LIGA.Бізнес, станом на грудень 2018 року компанія володіла наступними активами:

Активи Dragon Capital

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Dragon Capital призупинила інвестиції в Україну через відставку голови НБУ Якова Смолія.

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