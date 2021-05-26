"Українська правда" змінила власника. Хто такий Фіала і чим ще "живиться" дракон

Новим власником 100% корпоративних прав на інтернет-видання "Українська правда", став гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. Колишня власниця Олена Притула збереже за собою посаду редактора-засновника. За Севгіль Мусаєвою залишиться пост головного редактора.
Ми вирішили розібратися, хто такий новий власник "Української правди" і які активи ще у нього є.
Who is Томаш Фіала
Томаш Фіала народився 1974 року в Чехії. Він закінчив Празький університет економіки.
1994 року почав кар'єру інвестиційного банкіра в Bayerische Vereinsbank в Празі.
1995-го перейшов на роботу до інвестиційного банку в Центральній та Східній Європі Wood & Co.
1996-го Томаш Фіала був направлений до України, де створив і очолив регіональний офіс компанії, з часом його компанія перетворилася на найбільшого гравця на українському фондовому ринку.
Після фінансової кризи 1998 року Томаш перейшов до варшавського офісу Wood & Co., де створив відділ інтернет-трейдингу.
2000 року Томаш Фіала повернувся до Києва і разом з українськими партнерами заснував власну інвестиційну компанію Dragon Capital.
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Відтоді Dragon Capital виросла з невеликої інвесткомпанії в найбільший український інвестиційний банк з офісами в Києві та Празі.
Томаш Фіала бере активну участь у суспільному та економічному житті країни:
- з 2016 року є членом правління Transparency International Ukraine;
- з 2015-го очолює Наглядову раду Центру економічної стратегії;
- з 2010-го практично безперервно є президентом "Європейської бізнес-асоціації".
ЗМІ-активи Dragon Capital в Україні
У травні 2014 року Фіала заснував щотижневе видання "Новий Час" (згодом перейменоване на "НВ"), а в червні – новинний сайт і Радіо НВ.
У січні 2021-го DC купив контрольний пакет акцій компанії Treeum Holdings Limited, яка володіє інтернет-виданнями "Мінфін" і Finance.ua.
Чим ще займається "дракон"
Dragon Capital є впливовим учасником українського ринку боргових інструментів. Підрозділ боргових ринків Dragon Capital привертає позиковий капітал для провідних підприємств і банків України шляхом розміщення гривневих облігацій та єврооблігацій, організації структурованого фінансування та двостороннього боргу.
Крім того, компанія активно інвестує в комерційну нерухомість.
Як повідомляє LIGA.Бізнес, станом на грудень 2018 року компанія володіла наступними активами:
Активи Dragon Capital
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Dragon Capital призупинила інвестиції в Україну через відставку голови НБУ Якова Смолія.