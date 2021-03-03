Українки відкривають бізнес замість трудової міграції. Дві історії успіху

Про свої проєкти розповіли дві українки: одна заснувала ретро-бар, інша – відкрила кав'ярню

Ми продовжуємо розповідати про те, як українці створюють власний бізнес замість того, щоб їхати на заробітки.

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Кореспондентка "Сьогодні" Павлина Василенко дізналася про дві історії успіху: Тетяни Овінникової – колишньої журналістки, яка заснувала ретро-бар в історичному районі Києва, та Еліни Бут, що разом з чоловіком зважилася відкрити кав'ярню.

Відео: Сьогодні

Журналістику на власний бізнес Тетяна змінила тільки з другої спроби. Спочатку шила сумки на замовлення, а тепер приймає гостей в затишному барі. Свій невеличкий заклад Тетяна називає "інтелігентною рюмочною". Ретро-інтер'єр бару вона вигадала і втілила в життя самостійно – цікаві речі підбирала на блошиних ринках.

Щоб відкрити бар в старому кварталі столиці, Тетяна мусила брати в борг у друзів, тому що банки відмовляли в кредитах через прописку на окупованій території.

"У мене луганська прописка. Луганськ в окупації. Тут я знімаю квартиру, тому я неблагонадійна людина, на думку банківської системи", – говорить Тетяна.

Її бар витримав вже два локдауни. І хоча прибуток невеликий, Тетяні вистачає на оренду житла і поступову виплату боргів.

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А ось Еліна Бут з чоловіком відкрили свою кав'ярню в Переяславі прямо між локдаунами. Мрія про власний бізнес виникла спонтанно, коли Еліна гуляла з дитиною і захотіла смачної кави.

"Подумала: а чому я сама не можу продавати смачну каву?" – ділиться Еліна.

Знімати приміщення вони з чоловіком почали таємно від батьків. Поки робили ремонт, Еліна малювала всі ескізи, а чоловік займався безпосередньо роботами. Всі меблі в їхній кав'ярні зроблені власними руками.

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Як варити смачний напій, навчила невістка, а кавову машину взяли в оренду. На все витратили приблизно 60 тисяч гривень.

"Уже в перші місяці у нас був прибуток. Я отримувала зарплату, і ми на неї жили. Ми в плюсі, але чи відбили всю суму, можна буде точно сказати через рік", – говорить Еліна.

Її робочий день триває по 12 годин, але жінка не скаржиться. Каже: це зовсім інше відчуття, коли сам собі господар. Зараз Еліна планує розширити асортимент, зробити літній майданчик і нарешті оформити вивіску.

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Але й Еліна в Переяславі, і Тетяна в Києві нарікають, що через карантин складно заробити на розвиток бізнесу.

А початківців попереджають про терпіння. Великих прибутків від маленького бару чи кафе швидко чекати не слід.

Нагадаємо, заробітчанам обіцяють кредити на бізнес в Україні. Такий законопроєкт розробив Кабмін. Тепер слово – за Верховною Радою.

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