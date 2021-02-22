Українці тікають з офісів: як влаштована віддалена робота і що змінює новий закон

У березні буде рік, як ми живемо в умовах карантину. За цей час більшості довелося на власному досвіді дізнатися, що таке віддалена робота. Нині на підпис президента чекає закон про дистанційну роботу, надомну роботу та гнучкий або змішаний графік.

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Як українці оцінюють віддалену роботу і що змінює новий закон, розбиралася кореспондентка "Сьогодні" Інна Христич.

Хто і як працює на віддаленій роботі?

Киянка Ольга Заборянська – IT-рекрутер, працює на кадрове агентство з Нью-Йорка. Її начальству однаково, скільки годин на день вона проводить за комп'ютером у пошуках кандидатів – головне, щоб вакансії були вчасно закриті. Формат віддаленої роботи дозволяє Ользі багато подорожувати. Нині, наприклад, дівчина на Балі. Повертатися до офісної праці вона більше не планує.

Віддалена робота стає популярнішою і в українських компаніях. Крім айтішників, її пропонують менеджерам, журналістам, педагогам. Є і вакансії для пенсіонерів – відповідати на телефонні дзвінки, набирати тексти або виготовляти вироби ручної роботи.

Кадровий портал grc.ua провів опитування роботодавців.

"27% компаній, повернувшись з локдауну, підтримують звичайний формат роботи. А третина, навпаки, за гібридний формат, який надає працівникам можливість кілька днів працювати в офісі, а решту тижня – віддалено", – розповідає представниця порталу Лариса Оніпко.

Як буде за законом?

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У багатьох установах співробітники і так працюють віддалено, але їхні трудові відносини все ще оформлені за радянськими правилами. Саме цю ситуацію і має виправити новий закон.

Найголовніше – закон розділяє дистанційну і надомну роботу. У чому різниця, пояснює президентка Всеукраїнської асоціації кадровиків Вікторія Липчанська:

"Дистанційна робота не прив'язана до конкретного місця виконання. Це може бути і вдома, і в іншому місці, куди працівник поїхав. А надомна робота виконується вдома, тобто за місцем проживання працівника".

Дистанційний працівник сам керує робочим часом. Він може ігнорувати трудовий розпорядок компанії, якщо така вимога не прописана в договорі.

А ось надомний працівник повинен дотримуватися режиму, встановленого на підприємстві.

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Але деякі нюанси однаково доведеться врегульовувати у приватному порядку. Адже закон не може врахувати всі нюанси кожної професії. Наприклад, водієві неможливо чітко встановити ні дистанційну, ні надомну роботу, каже Липчанська.

До речі, офіційно оформлені дистанційні та надомні працівники мають усі гарантії трудового законодавства.

Несподівані труднощі

Деякі представники сучасних професії вже роками працюють вдома. І вони зіткнулися з тим, що в чотирьох стінах іноді буває... просто нудно.

У такому разі на допомогу приходить т. зв. коворкінг. Погодинна оплата за перебування в такому просторі дисциплінує і сприяє концентрації. А якщо виникає бажання перезавантажити мозок, для цього теж є всі умови. Крім можливості випити кави в компанії, є і шанс подрімати – в деяких коворкінгах організовані кімнати відпочинку.

З тих самих причин у тренді опинилося поєднання офісної та віддаленої роботи. Наприклад, Олексій Шалденко керує командою з 10 людей: вони розробляють технологію для відстеження глядацької уваги. Понад рік його співробітники працюють віддалено, навідуючись в офіс за потреби та щоб побачитися з колегами.

"Мало живого спілкування. Нині ми намагаємося частково перейти на формат роботи в офісі й також дотримуватися віддаленого режиму. Якщо людина хоче прийти поспілкуватися, вона приходить і радіє спілкуванню з колегами", – розповідає Олексій.

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Нагадаємо, карантин і коронавірус змінюють не тільки формати роботи – під загрозою зникнення опинилися цілі галузі. Раніше ми розбиралися, які професії переживуть коронакризу в Україні, а кому доведеться шукати нову роботу.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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