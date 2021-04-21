Українцям даватимуть гроші на відкриття бізнесу: чи потрібно повертати фіндопомогу

Спецкомісії при Центрах зайнятості ухвалюватимуть рішення, кому видавати 15 "мінімалок", а кому – ні

Український Кабмін вирішив розширити кількість категорій осіб, яким допоможуть відкрити свій бізнес, і в середу, 21 квітня, затвердив порядок надання допомоги на отримання економічної самостійності малозабезпеченим сім'ям.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Ця допомога буде безпроцентною поворотною фінансовою допомогою, яка надається раз у безготівковій формі за рахунок коштів держбюджету непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпечених сімей для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічної самостійності.

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Розмір допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня. Питання про надання такої допомоги вирішуватимуть спеціальні комісії при Центрах зайнятості.

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Допомога повертається однією сумою протягом 30 днів по завершенню трирічного строку з дати її отримання. Її також можна повертати частинами згідно з графіком, але не довше, аніж три роки.

Сума допомоги, яка повертається особою, котра виявила бажання вести підприємницьку діяльність, зменшується на суму сплачених податків, зборів та єдиного внеску на соцстрахування протягом трьох років.

Фінансова допомога не повертається, якщо сума сплачених податків і зборів перевищує суму отриманої допомоги, або якщо в перший рік отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менш як двох непрацюючих осіб з числа малозабезпечених осіб терміном не менше, аніж на два роки.

Цей порядок набуває чинності з 1 січня 2022 року. На цю дату мінімальна зарплата в Україні становитиме 6500 грн, і протягом року може зрости до 7700 грн. Отже, 15 "мінімалок", сплачуваних як допомога на відкриття свого бізнесу, складуть від 97500 до 115500 грн.

Нагадаємо, ще в березні 2017 Держслужба зайнятості почала створювати центри розвитку підприємництва, зокрема для наших трудових мігрантів. Їхнє завдання було підготувати безробітних до майбутньої бізнес-кар'єри.

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