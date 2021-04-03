Україна заборонила російський пральний порошок: чи постраждає споживач (відео)

За тиждень російські мийні засоби та пральні порошки почнуть зникати з українських крамниць. Їх заборонив ввозити офіційний Київ. Новини "Сьогодні" порівняли ефективність російського та українського прального порошків. А також з'ясували, як заборона вплине на цінники на українських полицях із побутовою хімією?

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Після прогулянок бабусі 11-річного підлітка прання вистачає. І коли пані Інна обирає мийні засоби та пральні порошки особливої уваги на виробника не звертає. Каже, якщо дуже гарно видно, що написано, то вибирає українського виробника. А якщо не бачить, то попадається і російський товар.

Відео: Сьогодні

Заборону російських товарів киянка підтримує, зокрема, і мийних засобів. Адже зазвичай користується українським пральним порошком.

"Порівнювала я спочатку дорогі порошки іноземного виробника, а потім, коли ми перейшли на порошки дитячі, і на українські, я зрозуміла, що в принципі, у них різниці немає", – каже Інна Сухорукова.

Журналісти будуть прати окремо дві схожі футболки, тому придбали дві упаковки прального порошку: один – російський, другий – український. Останній виявився дешевшим майже на 30 гривень.

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Кандидат хімічних наук, викладач хімії в дистанційній школі Гліб Репіч пояснює, що при виборі порошку треба керуватися тим, скільки тут поверхнево-активних речовин. Саме вони зумовлюють високі миючу дію порошку.

Втім, на практиці виявилося, що знайти пральні засоби з Росії важко. В тих магазинах, де були новини "Сьогодні", полиці рясніють здебільшого європейськими товарами. Продавці пояснюють: попиту на російські товари нема. Багато людей хочуть якісніше, а російські – з хімією. Тим паче, що у нас війна з Росією. Тому ніхто не хоче брати і навіть не питають.

Російських пральних засобів на українському ринку продають менше одного відсотка – підтверджують у Торгово-промисловій палаті України.

"Якщо завтра на наших полицях щезне якийсь вид побутової хімії – про це не варто переживати. З точку зору споживача, на нас з вами на побутовому рівні, це абсолютно ніяк не вплине", – пояснює перший віцепрезидент ТППУ Михайло Непран.

А от якість українських пральних засобів не поступається російським – довів наш експеримент. "Українська" футболка випрана добре, на дотик дуже приємна. Жодної різниці з "російською" не видно. Тож сенсу переплачувати нема.

І якість ще має покращитися, бо тепер українські виробники конкуруватимуть лише з європейськими. Та деякий час російську побутову хімію ще продаватимуть в Україні, адже що робити з товарами, які вже є на склАдах, вирішуватимуть винятково торгові мерЕжі.

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Не вплине заборона російських товарів і на ціни всередині Україні – стверджують економісти, яких опитали новини "Сьогодні". Адже пральні засоби виробляє чимало великих світових компаній. І, зазвичай, у Східній Європі вони мають кілька складів, тож відтепер порошки або засоби для миття посуду везтимуть, приміром, з-під Варшави, а не з-під Москви.

Відео: Сьогодні

Керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта пояснює:

"Ті ж миючі засоби виробляють великі транснаціональні компанії за єдиним стандартами будь-де. Вони однакові в Польщі та Росії. Мають заводи зазвичай і в Росії, і окремо в Європі. Часто в Польщі, на європейський ринок. Тому вони все це спокійно замістять з європейських заводів або навіть з українських. Знову ж таки український споживач цього не відчує".

Нагадаємо, у червні 2015 Росія забракувала українські пральні порошки. Начебто вітчизняні синтетичні миючі дитячі засоби не відповідали вимогам російського індексу токсичності.

Згодом росіяни заборонили пральний порошок з України. Цікаво, що під удар потрапив бренд "Ушастый нянь", який належить російській косметичній компанії "Невська косметика" і в Україні вироблявся за ліцензією.

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