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Україна оштрафувала Google на мільйон гривень

5 квітня, 16:22

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Причиною стали дані, необхідні в справі про акаунт українського ФОПа

Google в Україні оштрафували на 1 млн гривень за те, що компанія не надала інформацію за запитом влади. Йдеться про розслідування блокування облікового запису українського ФОПа в застосунку "Google Мій бізнес".

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Таке рішення прийняв Антимонопольний комітет України (АМКУ).

"Розмір штрафу обумовлюється обтяжувальними обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ "Гугл" не надавало комітету затребувану інформацію більше року", – йдеться в повідомленні.

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Google врешті таки надав необхідні дані, але до того моменту справу проти компанії вже було порушено. В АМКУ уточнили, що цей факт також врахували, коли накладали штраф.

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Нагадаємо, раніше в Україні дали старт введенню ПДВ для іноземних компаній, що надають електронні послуги українцям. Ініціативу вже прозвали податком на Google. 20% ПДВ передбачається брати з усього контенту, за який українці сьогодні платять гроші:

  • підписка на сервіси (відео, музика, кіно тощо);
  • платні програми в Google Play або App Store;
  • платні функції застосунків (додаткові стикери, дзвінки на стаціонарні телефони, "поліпшення" в іграх та ін.).

Також ми повідомляли, що Міністерство юстиції США звинуватило Google в нечесній конкуренції.

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штрафи АМКУ Google Украина

Джерело: Сьогодні

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