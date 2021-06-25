Удар по тіньової зайнятості. Влада підготувала нові перевірки для бізнесу

З 1 липня Державна податкова служба та Держпраці почнуть перевірки роботодавців, які використовують неофіційний працю

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Бізнес чекають нові перевірки. З 1 липня стартує другий етап боротьби з тіньовою зайнятістю . Державна податкова служба та Держпраці почнуть інспекції серед роботодавців, які мають високий ризик використання незадекларованої праці.

Реклама

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомляється, під час першого етапу, який тривав 6 місяців, інспектори праці поінформували понад 62 тис. Роботодавців та їх працівників про переваги офіційного працевлаштування.

Читайте також: Українцям не варто боятися податкової амністії. У Мінфіні пояснили чому

Роз'яснювальна робота проводилася в наступних галузях:

торгівля – 36 тис. людей;

сільське господарство – 6 тис. людей;

транспорту – 5 тис. людей;

організація харчування – 3 тис. людей.

Реклама

"З 1 липня розпочинається другий етап кампанії. Тепер у полі зору будуть роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що більше половини працюючих українців не платять податки.

Про що ще говорять в Україні та світі такого-то числа, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні": "