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Удар по тіньової зайнятості. Влада підготувала нові перевірки для бізнесу

25 червня 2021 16:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

З 1 липня Державна податкова служба та Держпраці почнуть перевірки роботодавців, які використовують неофіційний працю

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні"

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Бізнес чекають нові перевірки. З 1 липня стартує другий етап боротьби з тіньовою зайнятістю . Державна податкова служба та Держпраці почнуть інспекції серед роботодавців, які мають високий ризик використання незадекларованої праці.

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Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомляється, під час першого етапу, який тривав 6 місяців, інспектори праці поінформували понад 62 тис. Роботодавців та їх працівників про переваги офіційного працевлаштування.

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Роз'яснювальна робота проводилася в наступних галузях:

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  • торгівля – 36 тис. людей;
  • сільське господарство – 6 тис. людей;
  • транспорту – 5 тис. людей;
  • організація харчування – 3 тис. людей.
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"З 1 липня розпочинається другий етап кампанії. Тепер у полі зору будуть роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що більше половини працюючих українців не платять податки.

Про що ще говорять в Україні та світі такого-то числа, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні": "

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