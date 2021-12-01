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У клієнтки "Нової пошти" відмовилися приймати посилку через коробку – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 13:05
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У жінки відмовилися приймати посилку для відправки без допакування у фірмову коробку "Нової пошти"
Навіщо працівники "Нової пошти" запаковують коробку в коробку
Навіщо працівники "Нової пошти" запаковують коробку в коробку / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилась на неприємну ситуацію, яка трапилась з нею у відділенні – працівники відмовились відправляти коробки зі взуттям у стрейч плівці і вимагали запакувати їх у фірмову коробку.

Про це жінка написала у коментарях до посту "Нової пошти" в Instagram.

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За її словами, її родина продає взуття через інтернет, щоб зібрати гроші на лікування родичці із онкологією, тож пакування намагаються зробити максимально дешевим.

"На відділенні 41 у Запоріжжі відмовляються приймати взуття у заводській упаковці та стрейч плівці, тільки допаковувати зверху у фірмову коробку "Нова пошта!" Доставка виходить дуже високою! Клієнти відмовляються від посилок!", – пише обурена жінка.

Що відповіли у "Новій пошті"?

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники "Нової пошти" запевнили, що взуття у коробках має додатково запаковуватись у стрейч плівку або пакет.

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"Згідно зі стандартом взуття у фірмовій коробці допаковується у пакет для відправлень або у стрейч плівку.Допаковується в коробку, якщо взуття без коробки принесли. Це робиться для того, щоб захистити вантаж при транспортуванні", – сказали нам у "Новій пошті".

Тобто, запаковувати коробку у додаткову коробку не потрібно, незважаючи на те, які логотипи нанесені зверху.

У той же час обуреній жінці "Нова пошта" пообіцяла, що ситуація взята під контроль і вибачились.

"Передали інформацію керівнику відділення. Докладемо максимум зусиль, аби надалі наша співпраця була виключно позитивною", – відповіли жінці.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, що працівники "Укрпошти" відмовились приймати для відправлення посилку у коробці "Нової пошти".

Ми також писали, що "Нова пошта" та "Нафтогаз" пропонують нову зручну послугу для українців просто у відділенні.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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