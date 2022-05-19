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Тепер не "сирота": російський McDonald's знайшов собі покупця

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 16:08
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Американська компанія продає свій бізнес російському підприємцю, про суму угоди поки не говорять
Працівники ресторанів збережуть робочі місця мінімум на два роки
Працівники ресторанів збережуть робочі місця мінімум на два роки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

McDonald's в Росії продає свій бізнес підприємцю з Новокузнецька Олександру Говору. Зараз він керує 25 ресторанами McDonald's в Сибіру. Суму угоди компанія, що йде з Росії після 32 років роботи, не повідомила.

Про це йдеться в заяві американської компанії.

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"В рамках угоди Говір придбає весь портфель ресторанів McDonald's і буде керувати ними під новим брендом. З 2015 року Говір був франчайзі McDonald's і керував 25 ресторанами в Сибіру", — йдеться в заяві.

Працівники ресторанів збережуть робочі місця мінімум на два роки. Новий власник мережі також прийняв діючі зобов'язання перед постачальниками, орендодавцями та комунальними службами.

Угода повинна отримати схвалення регулюючих органів. При цьому сторони розраховують закрити її в найближчі тижні.

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Нагадаємо, що мережа з 850 ресторанів швидкого харчування тимчасово закрилася на початку березня на тлі санкцій Заходу, які були введені через російську спецоперацію на Україні. 16 травня стало відомо, що Mcdonald's вирішив піти з російського ринку і запустив процес продажу російського бізнесу.

McDonald's повністю йде з РФ

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Росії працювали 850 ресторанів McDonald's. У них було працевлаштовано 62 тис. осіб. Вже після початку війни всі ресторани була закриті, але компанія продовжувала платити зарплату всім своїм співробітникам.

Процес виходу McDonald's з російського бізнесу супроводжуватиметься "деархізацією" всіх ресторанів, тобто в Росії заборонять використовувати назви, логотипи, брендинг та меню ресторанів. Втім, компанія залишить собі права на товарний знак у РФ.

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Керівництво компанії зазначає, що ресторани не зможуть продовжувати роботу в Росії через гуманітарну кризу, спровоковану війною, а також тим, що збереження бізнесу в країні "більше недоцільне і не відповідає цінностям компанії".

Раніше ми розповідали, як працює McDonald's в Україні, а також писали., як росіяни на окупованих територіях змушують український бізнес працювати за їхніми правилами.

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