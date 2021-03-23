Telegram розбагатів на мільярд доларів, але у борг

Месенджер вдалося втілити в життя плани з продажу облігацій

Telegram залучив більше 1 мільярда доларів після продажу власних боргових облігацій. Покупцями цінних паперів стали "найбільші і найобізнаніші інвестори з усього світу". Ці гроші допоможуть компанії реалізувати стратегію монетизації, яку Telegram анонсував в грудні 2020 року.

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Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров. При цьому стало відомо, що 150 млн доларів компанія отримала від інвесторів з ОАЕ.

"Як я і говорив під час запуску Telegram майже 8 років тому, кінцева мета Telegram – стати фінансово стійким проектом, який може служити людству на десятиліття (або століття) в майбутньому. Сьогоднішні новини – ще один крок до цієї мети", – написав Дуров.

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Нагадаємо, про те, що Дуров почав переговори з інвесторами про залучення мільярда доларів в Telegram стало відомо в січні 2021 року. Аналітики пов'язували гостру необхідність в грошах з тим, що в квітні 2021 року Дуров повинен виплатити гроші інвесторам блокчейн-платформи TON.

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Тоді ж у Telegram чітко заявили, що не братимуть на себе зобов'язання, які передбачають злиття, продаж або вихід на біржу.

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Фейкові новини поширюються через інтернет-ЗМІ, соцмережі і телеграм-канали. Як не стати жертвою дезінформації – пояснював сайт "Сьогодні".

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