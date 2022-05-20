Такого раніше не бачили: як в Україні можуть звільнити з роботи під час війни

Розповідаємо, як українське законодавство дозволяє роботодавцям звільняти працівників під час воєнного стану

Звільнити можуть навіть через месенджер / Фото: Сьогодні, Колаж: Сьогодні

Під час війни знайти роботу українцям дуже складно. Однак звільнитися стало легше. В умовах воєнного стану подати заяву на звільнення можна дистанційно.

На порталі "Безоплатна правова допомога" пояснили, наскільки це законно.

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Зміни у законодавстві

На час воєнного стану в трудове законодавство ввели деякі зміни, однак як і раніше, звільнитися можна такими способами:

через розірвання трудового договору з ініціативи працівника;

за згодою сторін;

у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору;

через розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці.

Зараз працівники можуть не попереджувати роботодавців за 2 тижні про бажання звільнитися. Винятки лише становлять ті, хто залучені до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. І також працівники, залучені до робіт на об'єктах, які відносяться до критичної інфраструктури в районах, де ведуться бойові дії.

А от роботодавці можуть звільнити будь-яку людину, якщо вона непрацездатна, або ж навіть коли перебуває у відпустці (виняток лише відпустка за вагітністю і догляд за дітьми до 3 років).

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Чи можна звільняти людей через електронну пошту або месенджери

"Відповідно до частини третьої статті 29 КЗпП ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов'язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв'язку", – наголошують юристи.

У такому випадку, якщо роботодавець і працівник обмінялися електронними документами, це вважається підтвердженням, що обидві сторони з цими документами ознайомились.

Наприклад, один із варіантів, як може відбутися такий обмін і власне, звільнення:

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працівник має кваліфікований електронний підпис (КЕП), яким підписує будь-яку заяву, в тому числі про звільнення та надсилає її роботодавцю;

у відповідь роботодавець надсилає працівнику наказ, підписаний, у тому числі з використанням КЕП.

Проте дуже важливо, щоб така процедура була прописана у актах організації, звідки таким способом звільняється працівник.

Якщо немає КЕП, то обмін документами може відбутися через електронну пошту, чи месенджери. Але потім організація має створити протокол, в якому обов'язково має бути інформація, затверджена цим порядком.

Можуть виникати спори

Юристи наголошують, що все ж таки якщо виникне трудовий спір і буде проходити суд, доказами будуть виступати акти, де зафіксована процедура обміну електронними документами між роботодавцем та працівником. Якщо таких актів і підтверджень не буде, імовірно, що спір виграє працівник.

"Про це йде мова у постанові Верховного Суду від 3 грудня 2018 року у справі № 686/21222/16-ц, відповідно до якої за відсутності попередньої згоди сторін трудових правовідносин на обмін офіційними документами засобами електронного зв'язку, такі документи мають подаватися у паперовій формі з оригінальним підписом автора документу, оскільки направлення заяви засобами електронного зв'язку не дає можливості іншій стороні встановити справжнє волевиявлення заявника", – зазначають юристи.

Підстав для звільнення стало більше

"Сьогодні" вже розповідали, що в Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни, а саме: неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. На додаток до цього вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Також там зазначена ще одна додаткова підстава для розірвання трудового договору — відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Ми також розповідали, як в Україні знизилася середня зарплата, і яка різниця між простоєм і призупиненням трудового договору під час війни.