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Сталь на 20 тисяч Ейфелевих веж, саркофаг ЧАЕС і політехніка: "Метінвесту" виповнилося 15 років

7 червня, 16:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За роки роботи компанії з української сталі будували об'єкти в різних куточках світу – від Лондона до Панамського каналу

"Метінвесту" - 15 років

"Метінвесту" - 15 років / Фото: Сьогодні, Пресслужба Группи Метінвест

Найбільшій промисловій компанії України "Метінвест" виповнилося 15 років. Це – один з найбільших роботодавців України, де трудяться понад 80 тисяч офіційно влаштованих працівників, а сума виплачених податків за час роботи компанії склала 165 млрд гривень.

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За роки роботи "Метінвест" виплавив стільки металу, що його вистачило б для зведення 20 тисяч Ейфелевих веж, повідомляється на сайті, присвяченому 15-річчю компанії.

Ось ще кілька цікавих фактів про "Метінвест":

  • З української сталі, виплавленої компанією, побудована найвища будівля Лондона The Shard, найбільший вітрильник Flying Clipper і навіть ворота Панамського каналу.
  • В Україні сталь компанії теж використовувалася на численних об'єктах. Це – стадіон "Донбас Арена" в Донецьку, НСК "Олімпійський" в Києві, саркофаг над ЧАЕС, Пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз в Києві.
  • За час роботи компанія інвестувала в розвиток українських міст 2,5 млрд гривень. "Метінвест" оснащує лікарні, допомагає боротися з пандемією COVID-19, підтримує екологічні проекти, будує спортивні об'єкти, розвиває суспільний транспорт, а в 2021 році почав будівництво університету "Метінвест Політехніка", де українці отримають можливість навчатися безкоштовно затребуваним професіям.

Проєкт "Політехники"

Проєкт "Політехники" / Фото: Пресслужба Группи Метінвест

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  • Група відмовилася від податкових канікул запропонованих державою під час пандемії COVID-19. Це дозволило містах забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату працівникам комунальних підприємств та проводити протиепідемічні заходи.
  • Підприємства "Метінвесту" – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – в липні-вересні 2020 року перерахували в скарбницю міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період "Метінвест" додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн.
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На сайті, присвяченому 15-річчю компанії, можна також ознайомитися з відео-проектом "Робимо українське" про українців, які здійснюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі. Першим героєм серіалу став керівник Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Андрій Халпахчі.

Також за допомогою смартфона можна подивитися в доповненої реальності об'єкти, зведені зі сталі компанії "Метінвест".

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