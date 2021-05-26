США зняли санкції з Xiaomi – китайці виграли суд проти Пентагону

Xiaomi залишає чорний список в США / Фото: AFP, REUTERS

Китайська телекомунікаційна корпорація Xiaomi виграла суд і домоглася скасування рішення Пентагону про внесення цієї компанії до санкційног списку "китайських військових підприємств". Таким чином, американські інвестори знову отримають право купувати акції та облігації Xiaomi.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Xiaomi на фондовій біржі Гонконгу. Крім того, провайдер FTSE Russell заявив, що поверне акції виробника смартфонів до своїх індексів.

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Передбачається, що цінні папери Xiaomi будуть додані до індексу FTSE Global Equity Index Series (GEIS) двома траншами: 50% з відкриття торгів 7 червня, а частина, що залишилася, – 21 червня. Також в червні буде проведена оцінка компанії на предмет відповідності вимогам включення до індексу FTSE China 50.

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Після цих заяв акції Xiaomi подорожчали на 5%.

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Нагадаємо, раніше Федеральний суд США тимчасово зупиняв дію санкцій проти Xiaomi, але це рішення не було остаточним.

До цього США також внесли до чорного списку чотири китайські компанії – China Construction Technology, China International Engineering Consulting, China National Offshore Oil і Semiconductor Manufacturing International.