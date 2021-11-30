Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Зовсім не солодко. Виробник легендарних шоколадних цукерок збанкрутував

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 14:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія не змогла виплатити зарплату за листопад та різдвяні премії 140 працівникам підприємства
Знамениті «Моцарт» з начинкою з марципану
Знамениті «Моцарт» з начинкою з марципану / Фото: Колаж: Сьогодні

В Австрії виробник знаменитих шоколадних цукерок "Моцарт", компанія Salzburg Schokolade, збанкрутував через пандемію коронавірусу, яка практично паралізувала роботу підприємства.

Як повідомила газета Salzburger Nachrichten, компанія не змогла виплатити зарплату за листопад та різдвяні премії 140 працівникам підприємства.

Реклама

Гендиректор компанії Крістіан Шюгерль надіслав листа співробітникам, у якому повідомив, що через пандемію скоротилася кількість туристів. У цей час усі магазини у Відні та Зальцбурзі були закриті. Також, до значного зниження продажів призвело і те, що скоротилася кількість святкових заходів, куди постачали цукерки.

"Додатковими причинами стали локдаун, значне збільшення цін на сировину та електроенергію, зростання витрат на зарплати, логістику та пакувальні матеріали", – зазначив Шюгерль.

Незважаючи на те, що Salzburg Schokolade отримала держпідтримку, вона зазнала величезних збитків і керівництво вирішило визнати банкрутство. Співробітникам порадили звернутися до Трудової палати країни.

Реклама

Що відомо про компанію?

Австрійська Salzburg Schokolade розташована біля Зальцбурга. Компанія з 1897 року випускає шоколад та цукерки. Знамениті "Моцарт" з начинкою з марципану, винайдені зальцбурзьким кондитером Паулем Фюрстом у 1890 році.

"Моцарт" компанія випускає ексклюзивно для австрійського підрозділу американської компанії Mondelez під брендом Mirabell, а також марципан, шоколад, шоколадні батончики, медалі, вафлі та всілякі ласощі під брендами Bobby, Maria Theresia Taler, Salzburg Confiserie, Nordpol.

Для пекарень та кондитерів компанія постачає напівфабрикати, такі як нуга, марципан, глазур. Завод кілька разів змінював власників, з 2014 року більшість акцій належить компанії Philipp Harmer Beteiligungs, невелика частка є у гендиректора Шюгерля.

Реклама

Раніше повідомлялося, що кондитерську компанію "АВК" визнано банкрутом через непогашені борги перед кредиторами. Але пізніше в компанії спростували цю інформацію.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.17

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Монетний двір
Нові 5 грн – на честь року тигра!
До колекції
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти