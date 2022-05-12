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Сервіси ПриватБанку недоступні для українців – у чому причина

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 14:02
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Клієнтів банку попередили про недоступність сервісів по всій Україні
У ПриватБанку ремонтують онлайн-сервіси
У ПриватБанку ремонтують онлайн-сервіси / Фото: прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

Для клієнтів ПриватБанку наразі недоступні сервіси фінансової установи.

Як повідомили у пресслужбі банку, така ситуація зараз по всій Україні.

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Пояснюють це проведенням регламентних робіт з безпеки. Коли їх завершать і коли клієнти знову зможуть скористатися сервісами, у ПриватБанку не повідомили.

"Клієнти Приват24 зараз стикаються з тимчасовим таймаутом системи авторизації у додатку та вебверсії електронного банку. Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24. Беремо і перемагаємо!", – зазначили в компанії.

UPD: Станом на 14:28 у пресслужбі ПриватБанку зазначили, що сервіси вже працюють: "Приват24 відновлює роботу в стабільному режимі. Беремо і перемагаємо!".

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Картки інших банків у Приват24

Українці можуть використовувати не лише картки ПриватБанку, а й інших фінансових установ через додаток Приват24. Додати банківські картки у застосунку дуже просто.

Для цього потрібно в додатку перейти у "Гаманець" і натиснути "Додати", а потім – "Картка іншого банку". Далі слід ввести назву, номер, термін дії та CVV картки й підтвердити операцію.

Водночас, якщо з картки ПриватБанку на картку іншого банку переказувати гроші, то буде додатково нараховуватись комісія.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, що українці можуть отримати 2220 грн від ООН через ПриватБанк. Грошову підтримку надають внутрішньо переміщеним особам з переліку найвразливіших груп. Дізнайтеся також, якою картою найвигідніше розраховуватись за кордоном.

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