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Санкції РНБО проти Wildberries. Чому компанію закрили в Україні

24 липня 2021 12:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Компанія "продавала" в Україні російську пропаганду

Глава Мінкульту назвав причину санкцій проти Wildberries. Колаж "Сьогодні"

Глава Мінкульту назвав причину санкцій проти Wildberries. Колаж "Сьогодні"

Санкції Ради з нацбезпеки і оборони проти російської компанії Wildberries – це ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської пропаганди.

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Про це міністр культури Олександр Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ритейл з російської Wildberries "продавав" російську пропаганду і форму російських солдатів. Тепер компанія не працюватиме в Україні.

"Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи", – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, 18 червня РНБО провів чергове засідання, розглянувши чотири основні питання. Вони стосуються оборонної сфери, санкцій та використання природних надр. Під удар потрапили відомі особи. Читайте докладніше про ухвалені рішення.

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Крім того, Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює у життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.

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