Найбагатший китаєць "зник" після критики влади. Що трапилося?

Джек Ма навіть пропустив фінал свого телешоу, де роздавали 15 млн доларів

Один з найбагатших людей планети і засновник однієї з найбільших китайської бізнес-імперій Alibaba Group Holding Джек Ма вже шість тижнів не з'являвся на публіці після його конфлікту з владою КНР.

Реклама

Як повідомляє Independent, в зв'язку з цим в китайських ЗМІ навіть з'явилися пересуди про його місцезнаходження.

Його останньою публічною заявою була критика фінансових регуляторів Піднебесної – на фінансовому форумі в Шанхаї 24 жовтня 56-річний мільярдер заявив, що у держбанків і регуляторів "менталітет ломбарду" і що вони гальмують інновації.

При цьому він пропустив фінал телешоу "Бізнес-герої Африки", в якому визначали 10 учасників, яким Фонд Джека Ма виділить по 1,5 млн доларів на реалізацію їхніх підприємницьких ідей. Його місце серед суддів зайняла співзасновниця Alibaba Люсі Пен. Прессекретар Alibaba пояснив це "конфліктом в розкладі".

Нагадаємо, що скандальний виступ Ма в Шанхаї, який багато користувачів оцінили як сміливість висловлювань, зірвав первинне публічне розміщення акцій Ant Group, яке планувалося як найбільше в світі. Допускається, що ініціатором скасування IPO міг стати сам голова КНР Сі Цзіньпін.

В тренді Ціни на нафту злетіли до максимуму з лютого-2020: що вплинуло

Реклама

Після цього щодо Alibaba було розпочато антимонопольне розслідування.

Крім того, за даними Bloomberg, найбагатшому китайцеві заборонили виїжджати з країни, а в листопаді він пропонував націоналізувати частину його техно-активів, але влада країни відмовилася.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року Джек Ма відвідував Україну. Він став учасником Київського міжнародного економічного форуму:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама