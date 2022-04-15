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Росію накрила хвиля паніки – про що свідчать результати опитування

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 12:51
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Серед росіян провели соцопитування щодо ситуації на ринку праці, результати шокують
Ринок праці в Росії йде слідом за військовим кораблем
Ринок праці в Росії йде слідом за військовим кораблем / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Економіка Росії невпинно наближається до краху, це відчуває і населення країни, яке боїться за свою роботу.

Як пише Forbes, упродовж березня – квітня, освітня платформа Skillbox опитала росіян з великих міст щодо кар’єрних перспектив.

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Опитали 64,5 тис. людей віком від 18 до 41 року. Результати показали, що абсолютна більшість (64%) людей відчуває тривогу, пов’язану з роботою. Частина з них (20%) на момент проведення опитування уже були безробітними.

Жителі РФ відчувають невизначеність щодо кар’єри на поточному місці праці (66,9%), ще частина (38%) відверто боїться втратити роботу, а ще майже третина (29%) розуміють, що невдовзі їхня професія нікому не буде потрібною.

Економіці Росії все гірше

Фахівці прогнозують, що безробіття в Росії 2022 року досягне мінімум 9%. Це буде найвищим показником за останні 30 років. Дані російського "Центру стратегічних розробок" свідчать, що під серйозну загрозу потрапили щонайменше 2 мільйони робочих місць. У Мінпраці РФ повідомили, що лише за останній тиждень березня 100 000 працівників відправили у неоплачувані відпустки.

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Російський рубль на біржі закріпився на рівні 80-81 руб/дол. Колишній головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Сергій Гурієв зауважив, що обмінний курс не обов’язково відображає ринкову вартість валюти. Схожа ситуація була за часів Радянського Союзу

"Наприкінці минулого тижня Центробанк скасував комісію при купівлі доларів, пом’якшив низку обмежень для валютних депозитів і – що найголовніше – знизив облікову ставку з 20% до 17%, сигналізувавши при цьому про подальше пом’якшення обмежень", – розповів експерт.

Водночас населенню доведеться затягнути паски й менше їсти. Індекс споживчих цін у Росії за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%. Найбільше подорожчали: цукор, сіль, маргарин, капуста, цибуля та морква.

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