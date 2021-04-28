Реєстрацію ФОПів спростять: участь держреєстратора не знадобиться

Послуга реєстрації фізособи-підприємця (ФОПа) в онлайн-режимі стане швидшою і простішою.

Реклама

Про це прем'єр Денис Шмигаль повідомляє в своєму Telegram -каналами

За його словами, Кабмін запроваджує експериментальний проєкт, який дозволить отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОПа без участі державного реєстратора.

"Механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження і має низку переваг: усунення корупційної складової і суб'єктивного фактору при державній реєстрації в органах державної влади", – додав глава уряду.

В тренді Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих свят

Читайте також: Зачем нужна регистрация ФОПов? Это лишнее. Каждый из нас – предприниматель

Реклама

Нагадаємо, що в перший тиждень роботи нової послуги на порталі держпослуг "Дія" зареєструвалися 415 ФОПів. Окрім того, було закрито 368 фізосіб-підприємців та змінено дані 630 ФОПів.

Однак не обійшлося і без прикрих курйозів. Наприкінці 2020 року чимало українців, які ніколи не відкривали ФОП, отримали від Держфіскальної служби повідомлення про податкові борги. Більше того, закрити бізнес, якого не існує, люди не можуть.