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Реєстрацію ФОПів спростять: участь держреєстратора не знадобиться

28 квітня, 15:12

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Кабмін вводить експериментальний проєкт з отримання реєстраційних послуг

Послуга реєстрації фізособи-підприємця (ФОПа) в онлайн-режимі стане швидшою і простішою.

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Про це прем'єр Денис Шмигаль повідомляє в своєму Telegram -каналами

За його словами, Кабмін запроваджує експериментальний проєкт, який дозволить отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОПа без участі державного реєстратора.

"Механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження і має низку переваг: усунення корупційної складової і суб'єктивного фактору при державній реєстрації в органах державної влади", – додав глава уряду.

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Нагадаємо, що в перший тиждень роботи нової послуги на порталі держпослуг "Дія" зареєструвалися 415 ФОПів. Окрім того, було закрито 368 фізосіб-підприємців та змінено дані 630 ФОПів.

Однак не обійшлося і без прикрих курйозів. Наприкінці 2020 року чимало українців, які ніколи не відкривали ФОП, отримали від Держфіскальної служби повідомлення про податкові борги. Більше того, закрити бізнес, якого не існує, люди не можуть.

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