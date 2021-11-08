80 кг упаковки! Українку обурила ціна за доставку "Нової пошти" – що відповіли у компанії

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилась, що співробітник у відділенні неправильно порахував вагу її відправлення і через це вона змушена більше платити за доставку.
Про це жінка написала у Facebook та зазначила, що відправляла "Новою поштою" крісло качалку.
За словами жінки, працівник сам запакував її посилку у палети і вказав вагу невірно. Цына за доставку склала понад 700 грн.
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"Працівник нової пошти сам запакував товар у палети,і вказали невірно вагу,130кг, хоча качеля важить 8кг,а з палетами 50кг,а в чеку написано 130кг. Чому так обдурюють людей?", – пише клієнтка.
Що відповіли у "Новій пошті"?
Співробітники поштового оператора відповіли на відгук у коментарях і зазначили, що згідно з умовама якісного пакування такі вантажі транспортуються в дерев'яному обрешетуванні.
Також у "Новій пошті" пояснили, що розрахунок ваги відправлення виконується за габаритами, тобто за об'ємом.
"Бачимо, що у відділенні при отриманні крісла, в присутності клієнта оформлено контрольне зважування та перераховано вартість доставки. Щиро перепрошуємо за клопіт та бажаємо гарного дня", – написала служба підтримки.
Однак жінка зазначає, що працівники не повідомили її про таку вартість доставки і пакування.
Як працюватиме пошта у "червоній зоні"
У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" працівники "Нової пошти" та "Укрпошти" повідомили, що такі установи перебувають у списку виключень.
Тож для відвідування відділення не потрібно пред’являти ані сертифікат про вакцинацію ані негативний ПЛР-тест.
Однак про носіння масок та дотримання дистанції забувати не потрібно, ці правила залишаються чинними.
"Сьогодні" також писали, що "Нова пошта" і "Нафтогаз" створили для українців нову послугу.
Та повідомляли, що поштові оператори в Україні змінюють ціни на свої послуги.