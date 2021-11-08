80 кг упаковки! Українку обурила ціна за доставку "Нової пошти" – що відповіли у компанії

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася на умови доставки "Нової пошти", через які вона заплатила понад 700 грн за 50 кг посилки

Клієнтка "Нової пошти" побачила в чеку на 80 кг більше / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилась, що співробітник у відділенні неправильно порахував вагу її відправлення і через це вона змушена більше платити за доставку.

Про це жінка написала у Facebook та зазначила, що відправляла "Новою поштою" крісло качалку.

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За словами жінки, працівник сам запакував її посилку у палети і вказав вагу невірно. Цына за доставку склала понад 700 грн.

"Працівник нової пошти сам запакував товар у палети,і вказали невірно вагу,130кг, хоча качеля важить 8кг,а з палетами 50кг,а в чеку написано 130кг. Чому так обдурюють людей?", – пише клієнтка.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники поштового оператора відповіли на відгук у коментарях і зазначили, що згідно з умовама якісного пакування такі вантажі транспортуються в дерев'яному обрешетуванні.

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Також у "Новій пошті" пояснили, що розрахунок ваги відправлення виконується за габаритами, тобто за об'ємом.

"Бачимо, що у відділенні при отриманні крісла, в присутності клієнта оформлено контрольне зважування та перераховано вартість доставки. Щиро перепрошуємо за клопіт та бажаємо гарного дня", – написала служба підтримки.

Однак жінка зазначає, що працівники не повідомили її про таку вартість доставки і пакування.

Як працюватиме пошта у "червоній зоні"

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" працівники "Нової пошти" та "Укрпошти" повідомили, що такі установи перебувають у списку виключень.

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Тож для відвідування відділення не потрібно пред’являти ані сертифікат про вакцинацію ані негативний ПЛР-тест.

Однак про носіння масок та дотримання дистанції забувати не потрібно, ці правила залишаються чинними.

"Сьогодні" також писали, що "Нова пошта" і "Нафтогаз" створили для українців нову послугу.

Та повідомляли, що поштові оператори в Україні змінюють ціни на свої послуги.