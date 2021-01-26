Робота в карантин: які професії переживуть коронакризу в Україні

Тільки в Києві зараз шукає роботу втричі більше людей, ніж минулого року

Коронавірус вдарив по ринку праці – в Україні на одну вакансію претендують вже 11 безробітних. Найгірше у сфері продажу і туристичного бізнесу. Але фахівці кажуть, що знайти роботу реально навіть в таких умовах.

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Які вакансії переживуть коронакризу? Відповідь на це питання шукали новини "Сьогодні".

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За останніми даними, тільки в Києві нині шукає роботу втричі більше людей, ніж минулого року. Втім, як кажуть рекрутери, кількість вакансій практично не зменшилася. Головне – обрати ті, що не потрапляють під "коронавірусні" скорочення.

"Роботодавці оптимізують штати. І такі посади, як бухгалтер, логіст, диспетчер, копірайтер, листоноша, оператор кол-центру згодом можуть або зовсім зникнути з ринку праці, або трансформуватися", – попереджає співробітниця Центру зайнятості Ганна Ковальчук.

А чи не більше за всіх потрібні лікарі, медсестри, вихователі дитсадків і вчителі молодших класів.

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У цілому ситуація на ринку праці в Україні складна, але не критична, вважає експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

"Є універсальні вакансії. Ми говоримо про продаж, про тих самих продавців-консультантів. На виробництві теж потрібні люди – від різноробів до інженерів-конструкторів. Айтішники – це святе. Різні диджитал-професії, маркетологи, СММ, тестувальники... І буденні професії – двірники, лікарі, вчителі, держслужбовці", – перелічує Пашкіна.

Комфортніше за всіх із професіоналів почуваються IT-фахівці. Вони так само потрібні, а їхня праця добре оплачується. А от інші сфери за рівнем зарплат у валютному еквіваленті так і не вийшли на рівень 2013 року.

Нагадаємо, раніше в уряді запропонували робити з безробітних українців айтішників. Кабмін запускає такий експеримент у Києві. Безробітних українців планують навчати IT-навичкам і працевлаштовувати на рік. Якщо тестовий запуск у столиці пройде успішно, програму поширять на інші регіони.

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