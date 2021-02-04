Перевірки бізнесу повернули: до кого нагрянуть навіть під час карантину

В Україні дозволили деякі перевірки бізнесу, на які було накладено мораторій на час карантину. При цьому заборона на проведення документальних перевірок фізосіб-підприємців залишилася в силі.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

За рішенням Кабміну, будуть проводити такі перевірки:

тимчасово зупинені та незавершені перевірки, що були розпочаті на дату введення мораторію (18 березня 2020 року);

перевірки підприємств реального сектору економіки, які проводять ризикові операції;

перевірки за підсумками операцій, що потрапили у роботу Тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів можливих корупційних дій;

перевірки дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями і/або валютної виручки за експортними операціями;

позапланові перевірки за результатами розгляду скарг на контролюючі органи щодо неправомірного нарахування податків.

Чому повернули перевірки?

У Мінфіні впевнені, що ситуація змінилася у порівнянні з початком карантину, коли бізнес був практично зупинений.

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"З кожним днем відсутність контролю за сплатою податків з боку держави стає все більш деструктивною не тільки для бюджету, але і для бізнесу, який працює чесно", – сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

За її словами, несплата податків зменшує шанси на отримання допомоги пенсіонерами, людьми з інвалідністю та тими, хто тимчасово залишився без роботи.

Нагадаємо, ще восени 2020 року СБУ просила Раду взагалі скасувати мораторій на податкові перевірки бізнесу. Прохання було пов'язане з тим, що СБУ не могла завершити ряд розслідувань про ухилення від податків в особливо великих розмірах.

Крім того, з вересня-2020 на Україні посилився контроль за оформленням трудових відносин. В першу чергу, перевіряють тих підприємців, у яких є "високі ризики використання найманої праці без укладення трудових договорів".

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